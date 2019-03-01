Ситуация на Донбассе обостряется, враг обстреливает почти всю линию фронта: репортаж с передовой

Враг интенсивно обстреливает почти всю линию фронта из запрещенной артиллерии и минометов: за сутки выпустили почти полторы сотни снарядов и мин. Активно боевики действуют на Мариупольском направлении. К счастью, обошлось без потерь для украинских солдат.

Также обстреливали населенные пункты Водяное, Гнутово и Лебединское, хутор Свободный и окрестности Золотого.

Читайте также: Спасибо за жизнь: боевые потери Украины в феврале

Бойцы говорят, что это нормальный "рабочий" день.

"Сегодня спокойно было, можно сказать. Но работают снайпера с той стороны, обстреливают бойницы, мы не можем выйти. Они хотят нас запугать, но у них не получается", – сказал военнослужащий ВСУ "Дядя Вова".

Он – один из ветеранов подразделения, рассказал журналистам 24 канала об армейских буднях. По его словам, в бригаде бок о бок служат и молодые, и пожилые люди. Все равны, а младшие бойцы всегда уважают опыт сослуживцев.

Побратимы – это даже больше чем семья, ради этих людей я готов временами отдать свою жизнь. Я знаю, что в трудную минуту они меня не бросят, даже если я буду ранен, то заберут, чего бы им это не стоило. Это проверено. Были такие ситуации, когда они брали огонь на себя и не раз спасали. "Дядя Вова" в прошлом году под Горловкой спас не одну жизнь,

– ответил военнослужащий ВСУ "Зайчик".

Воины не скрывают – вражескую активность гасят сразу. Для этого средств достаточно. Однако, не слишком раскрывают боевые позиции. Как рассказал командир подразделения ВСУ Андрей, есть разного рода провокации, чтобы украинские военные расскрыли свои позиции и начали действовать первыми.

"Если мы это сделаем, то у них будет преимущество, они будут навязывать нам свои условия боевых действий на этом участке. Если они раскроют себя первыми, то мы будем навязывать им условия. Здесь такая логическая война, можно сказать", – добавил командир подразделения ВСУ Андрей.