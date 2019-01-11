Ситуация на Донбассе: пророссийские боевики применили запрещенное оружие, однако понесли потери

В течение четверга, 10 января, российские оккупационные силы трижды нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе. При этом один из обстрелов пророссийские боевики вели из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал. В то же время, по данным украинской разведки, был ликвидирован 1 пророссийский боевик и еще два – ранены.

Смотрите также: Бои за Донецкий аэропорт: в сети опубликовали ранее не демонстрировавшееся видео

В штабе ООС уточнили, что российские оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметр и крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских бойцов в районе Желтого на Луганском направлении. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пророссийские боевики стреляли по силам ООС в районе Водяного и Павлополя на Мариупольском направлении.

В ответ на провокации подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

С начала суток пятницу, 11 января, вражеских обстрелов не зафиксировано.