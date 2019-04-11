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      Ситуация на Донбассе: ранения получили как украинские военные, так и пророссийские боевики

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      Украинские военные получили ранения на Донбассе, однако обошлось без потерь
      Украинские военные получили ранения на Донбассе, однако обошлось без потерь / Иллюстративное фото (5 канал)

      Двое украинских военных-участников Операции Объединенных сил получили ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 10 апреля. Еще 1 боец был ранен уже 11 апреля, ведь оккупанты не прекращают своих обстрелов.

      При этом украинские военные уничтожили 1 пророссийского боевика и еще 6 ранили, сообщили в штабе ООС.

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      В течение 10 апреля российские оккупационные силы 9 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом оккупанты трижды применяли запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие.

      Пророссийские боевики обстреливали защитников Украины из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Так, в районе Опытного оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      В районе Песков боевики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов.

      Возле Павлополя враг бил из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      Вблизи Каменки российские оккупационные силы обстреливали бойцов ООС из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов.

      Вблизи Широкино оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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      В районе Авдеевки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Возле Новозвановки боевики вели обстрелы из минометов калибра 120 миллиметров и вооружения боевых машин пехоты.

      Возле Станицы Луганской в пределах участка разведения враг бил из стрелкового оружия.

      С начала суток 11 апреля российские оккупационные силы обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия украинских военных в районе Водяного. Во время этого обстрела и получил ранение 1 боец ООС.

      На обстрел украинские военные ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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