Ситуация на Донбассе: ранения получили как украинские военные, так и пророссийские боевики

Двое украинских военных-участников Операции Объединенных сил получили ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 10 апреля. Еще 1 боец был ранен уже 11 апреля, ведь оккупанты не прекращают своих обстрелов.

При этом украинские военные уничтожили 1 пророссийского боевика и еще 6 ранили, сообщили в штабе ООС.

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В течение 10 апреля российские оккупационные силы 9 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом оккупанты трижды применяли запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие.

Пророссийские боевики обстреливали защитников Украины из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе Опытного оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Песков боевики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов.

Возле Павлополя враг бил из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Каменки российские оккупационные силы обстреливали бойцов ООС из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Широкино оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе Авдеевки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Новозвановки боевики вели обстрелы из минометов калибра 120 миллиметров и вооружения боевых машин пехоты.

Возле Станицы Луганской в пределах участка разведения враг бил из стрелкового оружия.

С начала суток 11 апреля российские оккупационные силы обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия украинских военных в районе Водяного. Во время этого обстрела и получил ранение 1 боец ООС.

На обстрел украинские военные ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.