Ситуация на фронте: оккупанты цинично палят из тяжелого вооружения, в рядах ВСУ есть раненые

С начала понедельника пророссийские оккупанты на Донбассе не прекращают вражеских провокаций против украинских защитников.

Об этом вечером 13 августа отчитываются в пресс-центре Операции объединенных сил.

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По данным штаба, начиная с 7 утра оккупанты 14 раз открывали огонь по украинским воинам, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.



В частности, нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников было зафиксировано в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Новозвановка, Новолуганское, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово и Лебединский.



По защитниках Новотошковского оккупанты били из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра, а у Троицкого и Новозвановки из минометов калибром 82 миллиметра.



На отдельных направлениях было зафиксировано использование вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов.



Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин был ранен.