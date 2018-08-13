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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ситуация на фронте: оккупанты цинично палят из тяжелого вооружения, в рядах ВСУ есть раненые

18 Читати новину українською
Ситуация на фронте по состоянию на вечер 13 августа
Ситуация на фронте по состоянию на вечер 13 августа / 24 Канал

С начала понедельника пророссийские оккупанты на Донбассе не прекращают вражеских провокаций против украинских защитников.

Об этом вечером 13 августа отчитываются в пресс-центре Операции объединенных сил.

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По данным штаба, начиная с 7 утра оккупанты 14 раз открывали огонь по украинским воинам, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

В частности, нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников было зафиксировано в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Новозвановка, Новолуганское, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово и Лебединский.

По защитниках Новотошковского оккупанты били из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра, а у Троицкого и Новозвановки из минометов калибром 82 миллиметра.

На отдельных направлениях было зафиксировано использование вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин был ранен.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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