Ситуация на рынках: соблюдаются ли требования в Харькове
Накануне Кабмин разрешил рынкам работать, но при условии, что они будут придерживаться правил карантина. Следовательно, в очереди между покупателями должно быть расстояние не менее 1 м, а весь персонал должен быть в масках и перчатках. Соблюдаются ли правила на рынках Харькова – узнавали корреспонденты 24 канала.
Центральный рынок Харькова – один из крупнейших и старейших торговых площадок города. Все непродуктовые боксы закрыты, а на продуктовых прилавках продавцов стало меньше, потому что уменьшилось количество покупателей.
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Работники рынка – в масках и перчатках, отдельно на прилавках есть антисептики. Кроме того, ряды разграничили синей лентой, чтобы люди находились на расстоянии 1 – 1,5 метра друг от друга.
Харьковский рынок / Фото 24 канал
В начале каждого дня продавцам измеряют температуру и опрашивают о состоянии здоровья. Уборка тоже стала более тщательной – территорию дезинфицируют.
Утром мы протираем все прилавки, поручни, дверные ручки. Вечером также вытираем поверхности, стекло, двери. Все моем, дезинфицируем,
– рассказала уборщица рынка Татьяна.
Все непродуктовые рынки мэрия Харькова закрыла еще 18 марта 2020 года. С тех пор правила работы на рынке стали жестче.
На рынке дезинфицируют все прилавки, посетители находятся на расстоянии 1,5 друг от друга / Фото 24 канал
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