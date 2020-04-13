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      Ситуация намного лучше, чем во время прошлых кризисов, – Гетманцев об украинской экономике

      - Читати новину українською
      Данило Гетманцев / 5.ua/

      Украина ощутила последствия двух экономических кризисов – в 2008 и 2014 годах. По мнению председателя комитета Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниила Гетманцева, сейчас в стране совсем другой запас золотовалютного резерва НБУ, а также другое состояние банковской системы. В то же время он отметил, что действительно есть проблемы с развитием экономики и ее ростом.

      Таку думку нардеп Данило Гетманцев висловив у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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      За його словами, проблеми з економікою, насамперед, полягають у розвитку промислового виробництва, адже ще до кризи в Україні було його падіння. Він пояснив, що це є наслідком невиваженої політики у цій галузі і протягом останніх 28 років.

      Нардеп наголосив, що необхідно звернути увагу саме на розвиток промислового виробництва і різними методами підтримати його.

      Це ми вже зробили і будемо робити, адже розуміємо, що без промисловості немає майбутнього. І це стосується не лише державної промисловості, але й тої, яка є у нації. Тому ми будемо розвивати насамперед галузі з високою доданою вартістю. Проблеми у нас є, але ситуація набагато краща, ніж була протягом минулих криз,
      – розповів Данило Гетманцев.

      На думку голови комітету Ради з питань фінансів та податкової політики, якщо порівняти з технічним дефолтом, реструктуризацією, яка була зроблена в 2015 році, зараз влада розуміє, як потрібно діяти. 

      Крім цього, нардеп зазначив, що зараз є більше підстав, щоб пережити кризу 2020 року, ніж це було раніше. "Як ми переживемо – буде залежати від всіх нас разом", – повідомив Данило Гетманцев.

      Коли Україна може отримати транш від МВФ?

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
      • У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у другому читанні.

      Він також додав, що закон про банки безперечно буде прийнятий. Проблема зараз у тому, щоб зробити так, аби це якнайшвидше відбулося, щоб прибрати ці інсинуації та протистояння між тими, хто за закон і між тими, хто проти і не вірить в його ухвалення.

      Зараз в України немає такої ситуації, що ось, припустимо, на середу вже потрібні гроші МВФ, бо в четвер вже все. Взагалі немає такого, навіть у місячній перспективі. Але ось це протистояння породжує чутки, домисли, якісь гіпотези та конспірологію, якої не повинно бути взагалі в фінансах. Бо фінанси люблять тишу. Тому ми його обов'язково ухвалимо,
      – наголосив Данило Гетманцев.

      Нардеп розповів, що прийняття закону відбудеться відповідно до регламенту, а це унеможливить визнання його неконституційним в подальшому.

      "З огляду на це я переконаний, що криза, яка сьогодні триває, буде лише поштовхом для подальшого розвитку нашої держави та економіки", – відзначив голова комітету Ради з питань фінансів та податкової політики.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Насамперед розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можна буде зупинити судовими рішеннями. Законопроєкт фактично має унеможливити повернення олігарху Ігорю Коломойському націоналізований "Приватбанк". Його ухвалення є одним з ключових вимог МВФ для надання Україні допомоги.

      Деякі нардепи блокують ухвалення цього законопроєкту. Зокрема, Антон Поляков подав понад 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. А згодом назвав умови, за яких зможе відкликати їх частину.

      Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео

       

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Бизнес МВФ Транш МВФ Мировой кризис 2020 Даниил Гетманцев
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