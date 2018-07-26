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Ситуация с договорными матчами в Украине: готовятся новые разоблачения

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Ситуация с договорными матчами в Украине: готовятся новые разоблачения

Вскоре дело о договорных матчах может получить новый виток – готовятся разоблачения и будут первые результаты.

Напомним, что 22 мая полиция опубликовала список клубов, которые подозреваются в организации договорных матчей. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что клубов есть 35-ть. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что в деле о футбольной коррупции уже есть 11-ть подозреваемых. Он рассказал, что 5-ть из 11-ти подозрений выдвинуты профессиональным футболистам.

Читайте также: Ситуация с договорными матчами в Украине: количество подозреваемых может вырасти

По данным журналиста Константина Андриюка, сейчас и дальше идет расследование дела. И уже вскоре могут быть выдвинуты новые подозрения и пожизненное отстранение некоторых футбольных функционеров. Андриюк заявил, что отстраненных лиц будут десятки.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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