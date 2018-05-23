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Ситуация с договорными матчами в Украине: количество подозреваемых может вырасти

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Франческо Баранка
Франческо Баранка

Глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка заявил, что у них тоже есть список подозрительных матчей, которые могут носить статус договаривающихся. И список клубов, причастных к этому, больше, чем опубликовали правоохранители.

Напомним, во вторник, 22 мая, полиция опубликовала список клубов, которые подозреваются в организации договорных матчей. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что клубов есть 35, однако на опубликованном видео было названо только 33 команды.

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Стоит отметить, что в списке клубов отсутствовал "Мариуполь". При том, что матч против команды "Горняк-Спорт", когда они встречались в Первой лиге, сам Франческо Баранка назвал договорным.

Однако как впоследствии объяснил Баранка, опубликованное видео – это дела, которые расследуют правоохранители, в то время как у его комитета есть и другие матчи, которые не были озвучены.

"Наши материалы и информация могут совпадать с материалами и информацией полиции. Но также могут существовать моменты, которые мы не заметили, как и полиция могла что-то упустить. Наш список подозрительных матчей шире, чем у полиции", – заявил Баранка.

В целом, по его словам, в год в Украине происходили до 100 договорных матчей. Большинство из них – в низших лигах.

Теги: Новости спорта Скандал с договорными матчами в Украине
Источник: 24 Канал
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