Ситуация с коронавирусом в общежитиях в Киевской области: жителей массово тестируют

В Киевской области после обнаружения COVID-19 в трех общежитиях, жителям проводят массовое тестирование. Наиболее сложная ситуация с коронавирусом – в Вишневом. Больных обнаружили также в общежитиях в Петропавловском и Гостомеле.

За сутки в Киевской области обнаружили 54 новых случая коронавируса, еще при более 3 тысячами контактных лиц ведут наблюдения. Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин, информирует 24 канал. К теме Вспышка коронавируса в общежитии Вишневого: 78 больных, какова там ситуация на данный момент Ситуация с коронавируса в общежитиях области Село Петропавловское в Бориспольском районе: один случай коронавируса. Заболела медработница. В общежитии ее семья проживает в отдельном крыле с отдельной кухней и санузлом.



в Бориспольском районе: коронавируса. Заболела медработница. В общежитии ее семья проживает в отдельном крыле с отдельной кухней и санузлом. Город Гостомель : один случай коронавируса. Заболел военнослужащий. Семьи проживают там в боксах, имеют собственные кухню и санузел, семья находится на самоизоляции.



: коронавируса. Заболел военнослужащий. Семьи проживают там в боксах, имеют собственные кухню и санузел, семья находится на самоизоляции. Город Вишневое: 78 выявленных случаев коронавируса, 2 человека погибли. Четверо лечатся в больнице, остальные – дома. На самоизоляции – 239 человек, проведено 241 тест. Только 10 человек имеют выраженные симптомы болезни.



коронавируса, 2 человека погибли. Четверо лечатся в больнице, остальные – дома. На самоизоляции – 239 человек, проведено 241 тест. Только 10 человек имеют выраженные симптомы болезни. Возле общежития постоянно находится скорая помощь. 65 полицейских дежурят у здания и следят за соблюдением карантина. Правоохранителям тоже проведут тесты.



В течение периода самоизоляции вход и выход из здания запрещен, установлен спецрежим доступа в общежитие. Местные власти выделили деньги на питание и предоставила телефон горячей линии, по которому можно обращаться самоизольованим жителям. Смотрите брифинг в. и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина: По состоянию на 24 апреля в Киевской области зафиксировано 505 случаев коронавируса, из них 12 – летальные. Всего в Украине 7647 человек заразились COVID-19, 193 человека умерли, 601 больной выздоровел.