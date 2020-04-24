16:06
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ситуация с коронавирусом в общежитиях в Киевской области: жителей массово тестируют

      - Читати новину українською
      Ситуация с коронавирусом в общежитиях в Киевской области: детали – 24 Канал
      Коронавирус обнаружили в трех общежитиях Киевщины / 5 канал

      В Киевской области после обнаружения COVID-19 в трех общежитиях, жителям проводят массовое тестирование. Наиболее сложная ситуация с коронавирусом – в Вишневом. Больных обнаружили также в общежитиях в Петропавловском и Гостомеле.

      За сутки в Киевской области обнаружили 54 новых случая коронавируса, еще при более 3 тысячами контактных лиц ведут наблюдения. Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин, информирует 24 канал.

      К теме Вспышка коронавируса в общежитии Вишневого: 78 больных, какова там ситуация на данный момент

      Ситуация с коронавируса в общежитиях области

      • Село Петропавловское в Бориспольском районе: один случай коронавируса. Заболела медработница. В общежитии ее семья проживает в отдельном крыле с отдельной кухней и санузлом.
         
      • Город Гостомель: один случай коронавируса. Заболел военнослужащий. Семьи проживают там в боксах, имеют собственные кухню и санузел, семья находится на самоизоляции.
         
      • Город Вишневое: 78 выявленных случаев коронавируса, 2 человека погибли. Четверо лечатся в больнице, остальные – дома. На самоизоляции – 239 человек, проведено 241 тест. Только 10 человек имеют выраженные симптомы болезни.
         
      • Возле общежития постоянно находится скорая помощь. 65 полицейских дежурят у здания и следят за соблюдением карантина. Правоохранителям тоже проведут тесты.

        В течение периода самоизоляции вход и выход из здания запрещен, установлен спецрежим доступа в общежитие. Местные власти выделили деньги на питание и предоставила телефон горячей линии, по которому можно обращаться самоизольованим жителям.

      Смотрите брифинг в. и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина:

      По состоянию на 24 апреля в Киевской области зафиксировано 505 случаев коронавируса, из них 12 – летальные. Всего в Украине 7647 человек заразились COVID-19, 193 человека умерли, 601 больной выздоровел.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Тесты на коронавирус Киевская область Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      сегодня , 15:20 Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      Блог Медіа
      Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      сегодня , 13:30 Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      Олена Трибушна