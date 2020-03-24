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      Ситуация с масками и средствами защиты в Киеве: комментарий Кличко

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      Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с масками в столице катастрофическая. Но міска власть все контролирует, и в ближайшее время количество масок здесь увеличится.

      Об этом он сообщил во время брифинга. Кличко отметил, что в столице можно наблюдать действительно сложную ситуацию и большой ажиотаж. Он напомнил, что киевской городской власти принадлежат только аптеки коммунального предприятия "Фармация".

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      Все медикаменты и средства защиты, которые мы получаем, централизованно распределяем в наши аптеки. Понятно, что из-за безумного ажиотажа все это быстро скупают,
      – отметил чиновник.

      Мэр Киева отметил, что медицинские маски и средства защиты столичная власть прежде всего отправляет в медицинские учреждения и врачам. И это критически необходимо.

      "Мы делаем в этой ситуации все, что в наших силах. Тесты, маски, защитные костюмы, медоборудование – все это мы закупаем сами, закупаем из бюджета столицы. Сложно, но шаг за шагом растет и количество масок, и дезинфекторов. Мы этот процесс контролируем. В ближайшее дни их количество еще увеличится", – заверил киевский городской голова.

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      Комментарий Кличко о наличии масок в Киеве: видео

      Ситуация с коронавирусом в Киеве: коротко

      • По состоянию на утро 24 марта в Киеве выявили 29 случаев заражения коронавирусом.
      • Из-за распространения инфекции сначала в городе ввели карантин, а потом – чрезвычайную ситуацию.
      • Сегодня общественным транспортом в Киеве могут пользоваться только спасатели, медицинские работники, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптекари, работники ЖКХ, сотрудники стратегических предприятий. Все они получат специальные пропуска. Однако, в салон их будут пускать только в средствах индивидуальной защиты.
      • Также в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Перед этим с населением должны провести разъяснительную работу.
      • Кроме того, в магазинах и аптеках ввели ограничения: на каждые 10 квадратных метров в помещении должен находиться только один человек.
      • 23 марта в городе на карантин из-за пандемии коронавируса закрыли интернаты. Они закрыты на вход и выход.

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      Какие дополнительные ограничения действуют в Киеве / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Киева Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Виталий Кличко
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