Ситуация с масками и средствами защиты в Киеве: комментарий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с масками в столице катастрофическая. Но міска власть все контролирует, и в ближайшее время количество масок здесь увеличится.

Об этом он сообщил во время брифинга. Кличко отметил, что в столице можно наблюдать действительно сложную ситуацию и большой ажиотаж. Он напомнил, что киевской городской власти принадлежат только аптеки коммунального предприятия "Фармация".

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Все медикаменты и средства защиты, которые мы получаем, централизованно распределяем в наши аптеки. Понятно, что из-за безумного ажиотажа все это быстро скупают,

– отметил чиновник.

Мэр Киева отметил, что медицинские маски и средства защиты столичная власть прежде всего отправляет в медицинские учреждения и врачам. И это критически необходимо.

"Мы делаем в этой ситуации все, что в наших силах. Тесты, маски, защитные костюмы, медоборудование – все это мы закупаем сами, закупаем из бюджета столицы. Сложно, но шаг за шагом растет и количество масок, и дезинфекторов. Мы этот процесс контролируем. В ближайшее дни их количество еще увеличится", – заверил киевский городской голова.

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Комментарий Кличко о наличии масок в Киеве: видео

Ситуация с коронавирусом в Киеве: коротко

По состоянию на утро 24 марта в Киеве выявили 29 случаев заражения коронавирусом.

Из-за распространения инфекции сначала в городе ввели карантин, а потом – чрезвычайную ситуацию.

Сегодня общественным транспортом в Киеве могут пользоваться только спасатели, медицинские работники, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптекари, работники ЖКХ, сотрудники стратегических предприятий. Все они получат специальные пропуска. Однако, в салон их будут пускать только в средствах индивидуальной защиты.

спасатели, медицинские работники, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах, аптекари, работники ЖКХ, сотрудники стратегических предприятий. Все они получат Однако, в салон их будут пускать только в средствах индивидуальной защиты. Также в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Перед этим с населением должны провести разъяснительную работу.

Перед этим с населением должны провести разъяснительную работу. Кроме того, в магазинах и аптеках ввели ограничения: на каждые 10 квадратных метров в помещении должен находиться только один человек.

в помещении должен находиться 23 марта в городе на карантин из-за пандемии коронавируса закрыли интернаты. Они закрыты на вход и выход.



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