Ситуация с миграцией улучшится через два года, – Рева

Уже примерно через два года ситуация с трудовой миграцией неквалифицированных кадров уменьшится.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время видеоконференции "ДС".

"На постоянное место жительства украинцев выезжает не так много. Поэтому мне кажется, что через несколько лет тенденция такой трудовой миграции, причем неквалифицированной, уменьшится", – заявил он.

В то же время, министр уточнил, что с квалифицированными кадрами будет проблема. "Потому что сегодня уже чехи, например, они же раньше не признавали наши дипломы, а когда потеряли медицинских работников, поняли, что украинские врачи не хуже", – отметил он.

По прогнозу Ревы, инерция сохранится еще год-два.

При этом, по словам эксперта по международному трудоустройству Василия Воскобойника, трудовые мигранты вернутся, если создать в стране хороший инвестиционный климат. Об этом он заявил во время видеоконференции "ДС".

"Кризисные явления рано или поздно закончатся. У нас все равно будет подъем страны, потому что в мире очень много свободных денег", – подчеркнул он.

Кроме того, он уточнил, нужно создать хороший инвестиционный климат. "Если мы здесь создадим условия, когда инвесторы будут выстраиваться в очередь, чтобы зайти в Украину, я уверен, будут возвращаться и трудовые мигранты, и молодежь, которая поймет, что здесь можно что-то сделать", – отметил Воскобойник.