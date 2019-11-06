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      Ситуация с польскими разрешениями для перевозчиков: Криклий рассказал о маленькой победе

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      Украинские перевозчики дополнительно получат минимум 15 тысяч польских разрешений, – Криклий
      Украинские перевозчики дополнительно получат минимум 15 тысяч польских разрешений, – Криклий / Соцсети

      Украина и Польша договорились о выдаче украинским перевозчикам дополнительных разрешений. Таким образом, очереди на границах, возникавшие в основном из-за этих разрешений, могут существенно уменьшиться.

      Как написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем фейсбуке, такое стало возможным после его встречи с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, которая состоялась 24 октября.

      Интересно! Дуда: В Польше уже более 1 000 000 украинцев и мы не закрываем перед ними границы

      "Был сложный разговор, далее работа продолжилась в рамках украинско-польской смешанной Комиссии по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок, где уже отстаивала интересы перевозчиков заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк", – сообщил министр.

      Как итог всех этих переговоров в ноябре для стабилизации ситуации украинские перевозчики дополнительно получат 5 тысяч польских разрешений и 10 тысяч разрешений с предыдущего обмена на 2020 год, но ими уже можно будет пользоваться в 2019 году. Обмен разрешениями будут проводить исключительно на зеркальных условиях.

      Кроме того, 7 ноября должны определить процедуру оформления этих дополнительных польских разрешений. А в конце месяца должна пройти еще одна встреча Криклия с Адамчиком.

      Предварительный обмен разрешений на 2020 год пока не согласован на уровне 2019 года – 160 тысяч. Я настаивал и буду настаивать над установлением квоты на уровне 200 тысяч. Будем давить дальше,
      – добавил министр инфраструктуры Украины.

      Заметим, что очереди на украинско-польской границе – не редкость и происходят постоянно. Однако недавно из-за отсутствия разрешений на пересечение польской границы образовались огромные очереди на границе со Словакией. Дело в том, что на польской границе закончились разрешения на въезд грузовиков на территорию этой страны. Поэтому грузоперевозчики бросились на словацкую границу, где эти разрешения есть.

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Новости Польши
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