Ситуация с польскими разрешениями для перевозчиков: Криклий рассказал о маленькой победе

Украина и Польша договорились о выдаче украинским перевозчикам дополнительных разрешений. Таким образом, очереди на границах, возникавшие в основном из-за этих разрешений, могут существенно уменьшиться.

Как написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем фейсбуке, такое стало возможным после его встречи с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, которая состоялась 24 октября.

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"Был сложный разговор, далее работа продолжилась в рамках украинско-польской смешанной Комиссии по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок, где уже отстаивала интересы перевозчиков заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк", – сообщил министр.

Как итог всех этих переговоров в ноябре для стабилизации ситуации украинские перевозчики дополнительно получат 5 тысяч польских разрешений и 10 тысяч разрешений с предыдущего обмена на 2020 год, но ими уже можно будет пользоваться в 2019 году. Обмен разрешениями будут проводить исключительно на зеркальных условиях.

Кроме того, 7 ноября должны определить процедуру оформления этих дополнительных польских разрешений. А в конце месяца должна пройти еще одна встреча Криклия с Адамчиком.

Предварительный обмен разрешений на 2020 год пока не согласован на уровне 2019 года – 160 тысяч. Я настаивал и буду настаивать над установлением квоты на уровне 200 тысяч. Будем давить дальше,

– добавил министр инфраструктуры Украины.

Заметим, что очереди на украинско-польской границе – не редкость и происходят постоянно. Однако недавно из-за отсутствия разрешений на пересечение польской границы образовались огромные очереди на границе со Словакией. Дело в том, что на польской границе закончились разрешения на въезд грузовиков на территорию этой страны. Поэтому грузоперевозчики бросились на словацкую границу, где эти разрешения есть.