Ситуация с правами человека в России ухудшилась за месяц до старта ЧМ-2018, – Human Rights Watch

Накануне Чемпионата Мира по футболу, который стартует в июне 2018 года, ситуация с правами человека в России – стране-хозяйке турнира – ощутимо ухудшилась.

15 мая международная провозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала отчет, в котором утверждает об ухудшении ситуации с правами человека в России в преддверии Чемпионата мира по футболу.

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Правозащитники указывают на многочисленные нарушения прав человека. Детально описана ситуация со строителями стадионов. По данным организации работникам задерживают зарплату, а условия труда не соответствуют нормам и правилам безопасности. По состоянию на апрель 2018 года на строительных объектах зафиксированы 21 работник.

HRW также отмечает ухудшение прав граждан на мирные собрания. В отчете указываются, в частности, массовые задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального во время организованных им акций протеста.

Директор Human Rights Watch в странах Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон также считает неприемлемым отказ в российской визе для поездки на чемпионат немецкому журналисту телекомпании ARD.

Глобальные спортивные события, такие как Чемпионат мира, привлекают широкое международное внимание. Мы надеемся, что этот отчет поможет журналистам выйти за пределы футбольного поля к более широким проблемам, которые вызывают беспокойство в России,

– сказал Уильямсон.

Human Rights Watch обратилась к Международной федерации футбола (FIFA) с призывом повлиять на ситуацию с ухудшением прав человека в России.

В отчете также описана ситуация с Чечней. Во время Чемпионата мира по футболу там будет размещена сборная Египта. Сейчас в Чечне под арестом находится председатель местного отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюб Титиев.

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