Ситуация с рынком земли напоминает болезнь, о которой знают, но боятся идти к врачу, – депутат

Мораторий на продажу земли, к сожалению, следует продлить еще на год, поскольку рынок земли так и не был создан.

Об этом заявил депутат "Самопомочі", член Комитета по аграрной политике, Иван Мирошниченко.

"Мы потеряли наш шанс и возможность сделать историческое решение, связанное с рынком земли. И, к сожалению, мы уже, пожалуй, не успеем этого сделать. В течение 4-х лет мы здесь обсуждали этот вопрос и были способны принять все необходимые решения. Но должен констатировать, что нам это не удастся", – отметил он.

Мирошниченко также обратил внимание, что очень часто спекулируют тем, что якобы фермеры не хотят рынка земли.

Это неправда. Если мы спрашиваем фермера, Вы за рынок земли, 70% скажет "нет". Но если тем самым фермерам вы зададите вопрос, Хотите ли вы передать землю по наследству детям, они скажут да, мы хотим. Мы работаем на этой земле 20 лет и мы хотим ею обладать. Но как же мы сможем структурировать это? Как передать вам землю по наследству, если нет рынка?

– добавил он.

На самом деле у фермеров два страха перед рынком земли: где взять деньги, когда будет рынок, и как защитить свои права. К сожалению, ни парламент, ни его Комитет по аграрной политике не сделали ничего, чтобы устранить эти страхи.

"Мы в четвертый раз продолжаем этот моратории на продажу земли, а он существует уже 18 лет. Давайте признаем, что мы живем в антилогичном зазеркалье, которое мы сами создали для рынка, для экономики, для людей. Мы продолжаем то, что сами критикуем. Мы говорим, что в селе все плохо – и это правда – и мы продолжаем мораторий, который к этому привел, не предлагая ничего нового", – говорит нардеп.

Ситуация с рынком земли, по мнению Мирошниченко, напоминает болезнь, о которой все знают, но боятся идти к врачу.