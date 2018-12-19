18:44
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Ситуация с рынком земли напоминает болезнь, о которой знают, но боятся идти к врачу, – депутат

      22 Читати новину українською
      Рынок земли
      Рынок земли

      Мораторий на продажу земли, к сожалению, следует продлить еще на год, поскольку рынок земли так и не был создан.

      Об этом заявил депутат "Самопомочі", член Комитета по аграрной политике, Иван Мирошниченко.

      "Мы потеряли наш шанс и возможность сделать историческое решение, связанное с рынком земли. И, к сожалению, мы уже, пожалуй, не успеем этого сделать. В течение 4-х лет мы здесь обсуждали этот вопрос и были способны принять все необходимые решения. Но должен констатировать, что нам это не удастся", – отметил он.

      Мирошниченко также обратил внимание, что очень часто спекулируют тем, что якобы фермеры не хотят рынка земли.

      Это неправда. Если мы спрашиваем фермера, Вы за рынок земли, 70% скажет "нет". Но если тем самым фермерам вы зададите вопрос, Хотите ли вы передать землю по наследству детям, они скажут да, мы хотим. Мы работаем на этой земле 20 лет и мы хотим ею обладать. Но как же мы сможем структурировать это? Как передать вам землю по наследству, если нет рынка?
      – добавил он.

      На самом деле у фермеров два страха перед рынком земли: где взять деньги, когда будет рынок, и как защитить свои права. К сожалению, ни парламент, ни его Комитет по аграрной политике не сделали ничего, чтобы устранить эти страхи.

      "Мы в четвертый раз продолжаем этот моратории на продажу земли, а он существует уже 18 лет. Давайте признаем, что мы живем в антилогичном зазеркалье, которое мы сами создали для рынка, для экономики, для людей. Мы продолжаем то, что сами критикуем. Мы говорим, что в селе все плохо – и это правда – и мы продолжаем мораторий, который к этому привел, не предлагая ничего нового", – говорит нардеп.

      Ситуация с рынком земли, по мнению Мирошниченко, напоминает болезнь, о которой все знают, но боятся идти к врачу.

      Теги: Новости Украины Рынок земли Самопомич
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самое захватывающие игры 2018 года
      сегодня , 18:00 Самое захватывающие игры 2018 года
      Михайло Года 28
      Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      сегодня , 17:00 Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      Дмитро Снєгирьов 820
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сегодня , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 1474
      Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      сегодня , 14:44 Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      Наталія Печерська 321
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сегодня , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 1148
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук