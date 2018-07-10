Ситуация в Азовском море: "Самопомич" требует разорвать договор с Россией

Фракция "Объединение "Самопомич" зарегистрировала в парламенте проект постановления об обращении Верховной Рады к президенту и министру обороны с целью денонсации договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщил народный депутат Семен Семенченко, в последние дни вызывает тревогу ситуация с остановкой и досмотром боевыми кораблями Черноморского флота и ФСБ России судов, которые проходили через Керчь-Еникальский канал в украинские порты Азовского моря.

"Например, 9 июля ФСБ России задержала в Азовском море 7 торговых судов, которые шли в Украину. Задержанию и досмотру подвергались как украинские, так и иностранные суда. На украинских судах сотрудники ФСБ, кроме осмотра, проводили с экипажами некие беседы – они искали на телах украинских моряков, членов экипажей патриотические татуировки, спрашивали про участие в АТО, добровольческих батальонах, "Правом секторе", – отметил он.

По его словам, параллельно с экономической блокадой началось наращивание военного присутствия РФ в Азовском море.

"9 мая 2018 года там находились только их корабли береговой охраны и пограничной службы. Сейчас же практически сформирована Азовская флотилия флота России. В ее составе – артиллерийские катера типа "Шмель", малые десантные корабли типа "Серна", которые перекинуты агрессором с Каспия. В начале июня в Азовское море также прибыли два ракетных корвета, которые для этого принимали участие в ракетных обстрелах территории Сирии", – добавляет политик.

Семен Семенченко убеждает, все это происходит из-за того, что россияне могут свободно оперировать в этом море, руководствуясь положениями договора 2003 года о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Другими словами, украинской морской границы там фактически нет. В небольшом Азовском море сформировалась большая морская группировка России, и нам нужно на это немедленно реагировать. Мы требуем от президента Украины внести проект постановления о денонсации договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Мы понимаем, что сейчас мысли многих чиновников заняты только выборами. Но до выборов надо еще дожить", – отмечает представитель "Самопомочи".