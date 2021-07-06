Закордон 24 при поддержке партнера TransferGo собрал полезные советы, которые помогут сэкономить украинцам в Польше. Эти простые шаги позволят существенно сократить расходы, и вместе с тем не ухудшат ваш уровень жизни.

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Скидки и акции

Польские магазины и супермаркеты часто проводят различные акции и продают товары по сниженным ценам. Конечно, на каждый яркий ценник обращать внимание не нужно, ведь часто это лишь маркетинговый ход.

Поэтому стоит ходить в разные магазины и систематически сравнивать цены – товар в одном супермаркете со скидкой может стоить дороже, чем тот же товар по стандартной цене в другом.

Сетевые супермаркеты предлагают газеты и журналы с перечнем еженедельных акций, перечень которых супермаркеты регулярно публикуют на своих сайтах, также регулярно распродают товары на последних днях срока их годности даже по более низким ценам, чем по себестоимости.

Популярные супермаркеты Lidl и Biedronka обозначают такие продукты оранжевыми ценниками. Лучшие дни для покупки продуктов питания – это среди рабочей недели, то есть не перед выходными и не сразу после. Большинство акций начинаются в среду или четверг.

Для покупки одежды или бытовой техники стоит отслеживать сезонные распродажи в магазинах. Часто цена товаров снижается до -70%.

Обратите внимание на сезонные распродажи / Фото Unsplash

Питание

Хотя из-за пандемии COVID-19 посещение ресторанов и кафе существенно потеряло свою популярность, люди все чаще заказывают доставку готовой еды на дом. Казалось бы, это прекрасная возможность сэкономить время, однако точно не сэкономить деньги.

Наценка на готовую продукцию часто составляет более 300% (не учитывая стоимость доставки), поэтому все же лучше готовить еду дома. Кроме существенной экономии, это может стать отличной возможностью разнообразить свой досуг.

Откажитесь от служб доставки еды / Фото Unsplash

Бюджетирование

Ежемесячный анализ собственных доходов и расходов позволяет научиться отличать желания от потребностей. Оценка личного бюджета поможет понять, на какие вещи вы тратите больше всего и где можно существенно сэкономить.

Стоит записывать все свои расходы, даже самые мелкие, чтобы потом сопоставить их с доходом. Бюджетирование сегодня является очень важным навыком, который помогает не только избегать эмоциональных и необдуманных покупок, но и выстроить эффективную модель финансового поведения в целом.

Энергоэффективность

Если вы переехали в Польшу и нашли недорогое предложение аренды квартиры или дома – это уже замечательный шаг на пути к экономии, однако нельзя забывать и об энергоэффективности нового жилья. Установка LED-ламп, в частности, уже давно распространенная по всему миру практика, и часто мы игнорируем такую ​​простую возможность экономии.

К слову, LED-лампы в 10 раз более энергоэффективны, чем обычные лампы накаливания. Кроме этого, если вы живете в Польше постоянно, стоит задуматься над установлением двухзонных счетчиков, ведь такая инвестиция позволит оплачивать расходы электроэнергии в ночное время по вдвое меньшему тарифу, чем в дневное.

Тогда стиральные машины и иную энергозатратную технику следует использовать в период с 23 часов вечера до 7 утра, ведь это существенно снизит расходы на электроэнергию. К тому же этот процесс можно автоматизировать благодаря установлению розеток с таймерами.

Позаботьтесь об энергоэффективности / Фото Unsplash

Коммунальные услуги

Еще один способ сэкономить – выключать технику из розеток, когда вы ей не пользуетесь. Большинство устройств продолжают потреблять около 0,25 Вт электроэнергии в час, даже если они выключены, но подключены к сети.

Кроме этого, можно сэкономить деньги на использовании воды – закрывать время от времени кран во время мытья посуды или чистки зубов. Также стоит хотя бы раз в полгода проверять водопроводную сеть вашего жилья на повреждения и поломки, ведь даже незначительные протечки могут добавить немало ежемесячных, а тем более ежегодных расходов.

В случае, если вы живете в съемной квартире, распространенной практикой является уплата аванса (так называемая zaliczka) за коммунальные платежи каждый месяц. В среднем в Польше этот аванс составляет 150 – 300 злотых. В таком случае следует обязательно спросить владельца о сравнении показателей каждого квартала или каждого полугодия. Ведь есть очень высокая вероятность, что вам придется заплатить за потребленные вне нормы воду и электроэнергию, а за целый год это может быть очень существенная сумма.

Совет! Оплатить коммунальные услуги в Украине или отправить деньги родным из Польши советуем с помощью сервиса TransferGo. Компания не берет никаких скрытых комиссий или доплат, поэтому переслать средства на украинский счет можно дешево и экономно.

К слову, в TransferGo есть целых три временных опции доставки средств. Если зачисление происходит на следующий день, то перевод вообще бесплатный. Если же деньги необходимо доставить в течение 30 минут, то плата будет эквивалентна 14,99 злотого, а если до конца рабочего дня – 9,99 злотого.

Экономьте на международных денежных переводах вместе с TransferGo / Скриншот сайта TransferGo

Tax Free

Во время путешествий в Украину на крупные покупки и подарки близким стоит оформлять Tax Free.

Справка. Tax Free – это возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на товары при пересечении границы между странами.

Для этого при покупке товаров в магазинах со специальной пометкой необходимо оформить специальный ваучер, который позволит вернуть стоимость налога на границе. Сумма возврата составляет от 7 до 23% общей стоимости покупки.