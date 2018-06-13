Сёстрам Олсен – 32 года: лучшие фильмы с их участием

Знаменитые сёстры Олсен – Мэри-Кейт и Эшли, сегодня празднуют свое 32-летие. Известные актрисы-близняшки получили мировую славу еще в детском возрасте, однако достигают не меньше успехов и во взрослой жизни.

К сожалению, в 2011 году киноактрисы объявили о завершении карьеры в кино, однако продолжили работать в сфере продюсирования и бизнеса. Так, еще в 1993 году (в то время Эшли и Мэри-Кейт было по 6 лет) девушки стали обладательницами компании Dualstar и молодыми продюсерами Голливуда, а в 2007 году именитое издание Forbes разместило их на 11 строчке в Список самых богатых женщин в сфере развлечений.

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Сестры Олсен сыграли в более 20 фильмах, а сейчас являются владельцами бренда украшений "The Row", который в этом году получил награду CFDA Awards 2018 в номинации "Лучший бренд украшений", а также активно занимаются дизайном одежды. В 2004 году девушки получили именную звезду на Аллее Славы в Голливуде.

Что касается личной жизни, то только одна из сестер – Мэри-Кейт Олсен, три года находится в официальном браке с братом экс-президента Франции Оливье Саркози. Эшли Олсен имела несколько романов, но все же не связала жизнь ни с одним желанным мужчиной. Стоит отметить, что киноактрисы не единственные дети в семье Джарнет Фуллер и Дэвида Олсен, – у сестер Олсен также еще сестры Элизабет и Тейлор, а также братья Джеймс и Джейк Олсен.



Семья сестер Олсен (архивное фото)

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Предлагаем вспомнить, какие фильмы прославили именинниц-сестер Олсен, так как именно на этих фильмах выросло все поколение милениалив и их родителей.

"Двое: я и моя тень" (1995): смотреть видео онлайн

"Папаша с афиши" (1998): смотреть видео онлайн

"Паспорт в Париж" (1999): смотреть видео онлайн

"Рот на замок!" (2000): смотреть видео онлайн

"Побеждая Лондон" (2001): смотреть видео онлайн

"Однажды в Риме" (2002): смотреть видео онлайн

"Мгновения Нью-Йорка" (2004): смотреть видео онлайн