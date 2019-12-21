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      Сюрприз будет ждать дома: как во Львове елки предохраняют от злоумышленников

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      Во львовском парке работники покрасили деревья специальной краской. Растениям не навредит, а наоборот может помочь. Ведь таким необычным способом коммунальщики борются с ворами хвойных пород, которые ежегодно активизируются перед новогодними праздниками.

      Эта краска не повредит ни людям, ни елкам, она не содержит токсичных веществ. Зато хорошо держится на ветках, и до окончания праздников с деревьев она точно не сойдет.

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      Если же кто-то осмелится украсть, то дома вора будет ждать сюрприз.

      ялинка львів
      Опрыскивание елок

      "Запаха, как такового, не слышно. Я думаю, если вы нагнетесь возле елки, то вы его тоже не почувствуете. Однако, если елку злоумышленники срубают и относят к себе домой на какие-то праздничные потребности, то на следующий день они услышат довольно стойкий неприятный запах", – рассказала пресс-секретарь Парка культуры Ирина Вовк.


      Специальная краска для елки

      К таким действиям в парке прибегают не спроста. С начала года вандалы украли или повредили почти тридцать деревьев.

      Не только хвойные у нас выламывают, но и туи, можжевельники, срезают на венчики, на украшения или просто кусками отрезают ветки. Растения после єтого некрасивые, не развиваются, очень плохо себя чувствуют и выглядят,
      – отметил инженер по озеленению Елена Кошельник.

      А чтобы уберечь растения лучше, работники парка также устанавливают камеры видеонаблюдения.

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      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости Львова Экология
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