Сюрприз за 40 тысяч долларов: что Дэвид и Виктория Бекхэм подарили сыну

Одна из самых известных пар мира – Дэвид и Виктория Бекхэм – решила удивить своего сына Ромео на день рождения. 16-летнему подростку звездные родители подарили теннисный корт, стоимость которого достигала 40 тысяч долларов.

Как сообщает The Daily Mail, большой корт Дэвид и Виктория Бекхэм построили на территории их имения в британском Костволди. Для этого голливудская пара наняла известного архитектора Soho House Майкла Ергатудиса.

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По словам инсайдеров, Виктория Бекхэм уделяет большое внимание хобби 16-летнего Ромео. Дизайнер стремится сделать парня "Дэвидом Бекхэмом в мире тенниса", поэтому тратит немало средств на его тренировки. В частности, Ромео Бекхэм уже успел стать учеником знаменитых теннисистов и известных тренеров.

Ранее Виктория не очень любила этот дом, но теперь она считает это прекрасным местом для Ромео. По ее мнению, он может проводить здесь летние каникулы, играя в теннис. Она хочет, чтобы он тренировался как можно больше и готова нанимать лучших тренеров для обучения. Дэвид тоже мечтает сделать из Ромео звезду, но именно Виктория в этом плане управляет тем, что происходит,

– рассказал инсайдер.

Сейчас папарацци удалось сфотографировать подарок для сына Дэвида и Виктории. Судя по фото, большая часть корта уже возведена, поэтому строителям осталось приложить немного усилий, чтобы завершить проект.



Теннисный корт у дома четы Бекхэмов / The Daily Mail



Подарок для Ромео Бекхэма на 16-летие / The Daily Mail

Виктория и Дэвид Бекхэм построили для сына теннисный корт / The Daily Mail

Стоит отметить, что строительство теннисного корта, который обошелся супругам в 40 тысяч долларов, является лишь частью немалых планов Дэвида и Виктории. Пара планирует превратить территории возле имения в роскошный сад. Во дворе дома планируют выкопать пруд, а весь участок заполнить деревьями.