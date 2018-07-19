Сюрреалистические снимки без Photoshop: фотограф создал серию удивительных фотографий в гараже

Американец Джон Дикстра создал оригинальную серию фотографий без применения Photoshop. Сделал он это в собственной студии, оборудованной в обычном гараже.

Много людей убеждены: только с помощью фоторедактора можно создать по-настоящему эффектный снимок. Однако даже без Photoshop фото может вызвать восхищение. Это доказал американец Джон Дикстра.

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Человек в Мичигане создал небольшую студию, которую оборудовал в обычном гараже. Джон Дикстра экспериментировал со светом и рисунками на стене. Благодаря этому сюрреалистические фото выглядят изумительно.

"Поскольку я знал, что не смогу позволить себе собственную фотостудию, мои родители отдали мне свой гараж. Приведенные изображения были созданы в этом маленьком, слишком жарком летнем гараже в Мичигане", – признался Джон Дикстра.