22:02
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, сегодня
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, сегодня
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Сюрреалистические снимки без Photoshop: фотограф создал серию удивительных фотографий в гараже

68 Читати новину українською
Сюрреалистические снимки без Photoshop
Сюрреалистические снимки без Photoshop / Фото из свободных источников

Американец Джон Дикстра создал оригинальную серию фотографий без применения Photoshop. Сделал он это в собственной студии, оборудованной в обычном гараже.

Много людей убеждены: только с помощью фоторедактора можно создать по-настоящему эффектный снимок. Однако даже без Photoshop фото может вызвать восхищение. Это доказал американец Джон Дикстра.

Читайте также: Талантливый художник создал необычную серию фото Египта

Человек в Мичигане создал небольшую студию, которую оборудовал в обычном гараже. Джон Дикстра экспериментировал со светом и рисунками на стене. Благодаря этому сюрреалистические фото выглядят изумительно.

"Поскольку я знал, что не смогу позволить себе собственную фотостудию, мои родители отдали мне свой гараж. Приведенные изображения были созданы в этом маленьком, слишком жарком летнем гараже в Мичигане", – признался Джон Дикстра.

Теги: Исскусство LifeStyle Новости США
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
сегодня, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 5
Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
сегодня, 21:58 Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
8
Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
сегодня, 21:01 Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
97
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
120
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 201
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Подорожание проезда в киевском метро: администрация рассказала, что делать со старыми жетонами
 13 июля , 16:19
Киевляне оказались на грани коммунальной катастрофы: куда исчезла горячая вода
 25 июня , 10:42
Силовики обыскали главного коммуниста Украины Симоненко: заявление партии
 8 мая , 14:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук