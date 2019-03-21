Скалы, жара и 30 килограммов снаряжения: какие адские испытания преодолевают горные пехотинцы

Вести боевые действия в горах – одна из самых сложных задач для военного. Несмотря на сложную местность, бойца утяжеляют 30 килограммов снаряжения. И при всем этом – он должен быть быстрым, внимательным и точным. Военные из стран НАТО могли убедиться в этом во время выполнения миссии в Афганистане.

О горной пехоте Бундесвера

Горы всегда были испытанием для людей. Это касается условий жизни, спорта, а особенно ведения боевых действий. Бойцам нужно подниматься по крутым скалам, не теряя бдительность, нести на себе тяжелое снаряжение и оружие и, самое главное, уметь вести боевые действия в горах. При условии, что использование бронированной и автомобильной техники существенно ограничено, как и прибытие резервов.

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Военные из стран НАТО могли убедиться в этом во время выполнения миссии в Афганистане.



НАТО в Афганистане

Поэтому горно-штурмовые подразделения всегда были в особом почете у коллег. Для службы туда отбираются сильные, выносливые и психологически устойчивые люди. И не только люди.



Лошади помогают пехоте Бундесвера

Их называют горная пехота или горные стрелки. Специальный род войск, который включает общевоенные, артиллерийские, инженерные и другие подразделения, предназначенные для боевых действий в горной местности. В армиях ФРГ и Греции эти части называют горно-пехотными, а их французских и итальянских коллег – альпийскими. Войска имеют в своем составе горно-лыжные, скалолазные, вьючные и другие подразделения. Они оснащаются облегченным оружием, малогабраритной высокопроходной военной техникой.



Такие армейцы имеют облегченное оружие



Так как должны быстро и легко передвигаться в горах

Артиллерийские и зенитные подразделения вооружены комплексами специальной конструкции, приспособленными для передвижения по горным дорогам и перевозки на вьюках.

Боевая выучка проводится в горной местности в специально оборудованных учебных центрах. Солдаты поднимаются на 60-метровую скалу. Штурмовое подразделение и два снайпера занимают позиции. Подразделение боевого обеспечения поднимается вверх на веревках. Пулемет, ручной противотанковый гранатомет и боеприпасы к ним. Все это – дополнительные 30 килограммов веса на плечах у каждого пехотинца.



Горный пехотинец преодолевает скалистую местность



Горные стрелки



Тренировка горной пехоты в Баварии

Первый этап горного штурма заключается в том, чтобы приблизиться к противнику быстро, незаметно и без потерь, причем в крайне сложных условиях местности. И именно на этом специализируется горная пехота.

Как проходят боевые учения горной пехоты в Баварии – смотрите в полном выпуске программы "Фактор безопасности".

Конкурс от НАТО

Отчет НАТО за 2018 год обнародовал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он наглядно демонстрирует: страны-члены Альянса существенно увеличивают расходы на оборону. В 2018 году они совокупно достигли около триллиона долларов. Это самый большой показатель за последние 5 лет.

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НАТО четко контролирует взносы стран в бюджет организации. Одновременно с усилением обороны и наращиванием военного потенциала страны Альянса вкладывают в киберзащиту, борьбу с международным терроризмом, а также операции и миссии, которые проходят под эгидой НАТО.

Активно инвестируют и в науку и инновации. Чтобы эффективно реагировать на современные вызовы безопасности и потенциальные кризисы, Североатлантический альянс объявил конкурс для изобретателей. Основная задача участников – найти пути предотвращения негативного влияния электромагнитных импульсов. Они могут нанести существенные разрушения критической инфраструктуре: от смартфонов и банкоматов до больниц, систем военного командования и атомных электростанций.

Присоединиться к конкурсу могут предприниматели, дизайнеры, маркетологи, инженеры и работники IT-отрасли. Победитель получит возможность участвовать в проектах НАТО и заключать контракты.

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О выдающемся голландском дипломате, который дольше всех своих коллег возглавлял НАТО, – смотрите в полном выпуске программы "Фактор безопасности".