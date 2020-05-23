Скандал с Болгарией: почему соседи стремятся учить Украину и причем тут Кремль

Болгария выразила претензии относительно территориального деления Болградского района Одесской области и даже приняла декларацию по защите этнических болгар, которые там проживают. Мол, те рискуют потерять национальную самобытность. Декларацию направили в Украину. Наши дипломаты считают недопустимым вмешательство другого государства во внутреннюю политику.

Подробнее в скандале с Болгарией разбирались журналисты 24 канала.

Детали Претензии Болгарии к Украине относительно Одесской области: о чем договорились дипломаты

► Что произошло

В Болгарии решили, что территориальное деление Болградского района Одесской области угрожает потере национальной самобытности болгар, которые там проживают. Соответствующую декларацию со 109 голосами "за" отправили украинскому Министерству иностранных дел.

"Парламент Болгарии категорически не соглашается с запланированными административными изменениями и призывает правительство Болгарии принять все возможные действия перед правительством Украины для обеспечения сохранения целостности болгарской общины в Болгородском области в предстоящей административно-территориальной реформе", – говорится в декларации.

►При чем здесь Кремль

"Декларация была подана абсолютно одиозным, скандальным и даже хамским политиком – вице-спикером Валерием Симеоновым, который фактически входит в блок болгарских шовинистов, которые являются прямой клиентурой Кремля. Часть депутатов ездит в оккупированный Крым", – рассказал историк Ростислав Мартынюк.

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По словам историка, Украина, в частности Болградский район, – это дельта Дуная, Балто-Черноморская ось. И Москва, которая разрушает эту ось, заботится, чтобы посеять конфликты в регионе. "Болгаро-украинский конфликт – это то, что нужно Москве", - подчеркнул Мартынюк.

► Что ответили в МИД

Украина с реакцией не затягивала. Называет заявления манипулятивными и считает недопустимым вмешательство Болгарии во внутреннюю политику. В МИД напомнили: права и свободы всех этнических меньшинств защищены украинским законодательством. Также добавили, что вопрос о распределении области будет решен согласно украинским законам и с учетом позиции местных жителей, в частности болгарской общины.

"Вчера, на самом деле, происходили два параллельных процесса. С одной стороны болгарский парламент принял это резкое и неприемлемое для Украины заявление. С другой стороны я имел конструктивные разговоры с министром иностранных дел Болгарии, где мы искали взаимоприемлемое для обеих сторон решение. Поэтому я считаю никакого дипскандала не будет", – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

► Почему соседи стремятся учить Украину

Но почему так происходит, что соседи хотят нас учить жить? Как говорят дипломаты – сейчас Украине нужно показать свою силу.

Мы не можем противостоять давлению извне. Мы зависимы финансово и политически зависимы в военной сфере. Поэтому нам и начинают диктовать условия, которые на самом деле неприемлемы. Но позиция Украины должна быть четкой и, повторю, – даже бескомпромиссной,

– убежден дипломат Владимир Огрызко.

В Украине живут 300 тысяч болгар. Это крупнейшее болгарское нацменьшинство в мире. Но места компактного проживания есть в нескольких украинских регионах. Болгарский язык или культуру никто не запрещает. Впрочем, Украина должна уделять больше внимания дипломатическим отношениям.

Задача Украины, говорят историки и политологи, – не только показывать свою силу как государства, но и уделять больше внимания налаживанию добрососедских взаимоотношений. В том числе и на Балканах. Потому что Кремль не остановится в попытках рассорить нас с другими соседями.

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