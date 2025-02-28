Журналистка Екатерина Родак рассказала 24 Каналу, что собрать истории пострадавших было непростой задачей. Но студентки и выпускницы проявили смелость и согласились говорить о пережитом.

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С чего все началось

Первыми о домогательствах заявили выпускницы Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Они касались преподавателя Андрея Билоуса, но ситуация набирала обороты, появлялись новые свидетельства, а проблема оказалась очень масштабной.

Я увидела, что это не один университет. Говорится о разных людях, которые используют свой статус, регалии, звания, авторитет и зависимость молодых студентов,

– отметила Екатерина Родак.

На самом деле свидетельств есть больше, но не все удалось опубликовать. Тем, кто согласился на публикацию, пришлось преодолеть свои психологические и эмоциональные барьеры.

Какой результат от резонанса

Все фигуранты материала отстранены, проводятся служебные расследования, это типичная реакция на такие громкие дела. Но сложнее с увольнениями, потому что это требует определенных процедур.

Например, я публиковала об одном из преподавателей Львовского университета Иосифе Лосе. Там очень сложно с увольнением, потому что комиссия, которая принимает решение, хочет письменных заявлений, заверенности в канцелярии, бюрократических процедур,

– добавила Екатерина Родак.

Относительно преподавателя университета Карпенко-Карого Андрея Билоуса, то против него есть 3 заявления в полицию. То есть уже есть основания для увольнения, отстранения от коммуникации со студентками.

Когда я писала свое сообщение, публиковала материал, я понимала, что это не только театральная среда, а распространенное явление. Оно длится уже достаточно долго и замалчивается. Даже я была шокирована, хотя была в этой теме,

– отметила журналистка.

Она добавила, что, например, студентки факультета журналистики ЛНУ обращались к родителям, на кафедру к другим преподавателям, писали заявление на имя ректора. Но все эти попытки подавлялись авторитетом профессора.

"Анализируя ситуацию, я понимала, что проблемы не только в психологическом состоянии студентов, но и в том, что на уровне университета не создано безопасной среды, места, где студент знает, что его защитят в такой ситуации", – подчеркнула Екатерина Родак.

Будет ли история иметь продолжение

Екатерина Родак убеждает, что речь идет не об одном или двух преподавателях, поэтому дело обязательно надо продолжать. Также студенты вспоминали об одном из проректоров, который баллотируется на должность ректора, – Владимире Качмаре. Против него также есть показания.

На самом деле этот человек был обвинен пока только в соцсетях, но я очень хочу подчеркнуть, что знаю лично людей, которые писали показания. Они не боты, это не заказная кампания перед выборами ректора. Эти случаи действительно были,

– подытожила Екатерина Родак.

Также важно, что издание ZAXID.NET создало гугл-форму, где собирают подобные истории. Всем нужно держать руку на пульсе, чтобы когда медийный шум спадет, об этих историях не забыли.