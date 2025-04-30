Нам не дают выбора, – психолог о том, почему не надо публиковать некоторые фото после обстрелов

После опубликованных чувствительных снимков раненых после атаки на Киев 24 апреля украинцев в соцсетях разгорелась дискуссия. В адрес фотографов Либеровых и Евгения Малолетки была нацелена волна критики, поскольку некоторые пользователи расценили такие кадры неэтичными.

Психолог Елена Шершнева в эфире 24 Канала высказала мнение, что каждый журналист самостоятельно для себя принимает решение, где проходит граница этики. По ее словам, такие кадры могут нанести людям первичную и повторную травматизацию.

Смотрите также Сколько украинцев имеют психологические проблемы: новые данные ВОЗ

Какие могут быть последствия для людей от чувствительного контента?

Психолог рассказала о собственном кейсе по этому поводу. В свое время к ней за помощью обратилась женщина после того как увидела видео, где обезглавливают украинского военного. После этих кадров она не могла спать в темноте, а только с включенным светом, а сон стал прерывистый.

"Эта травматизация реальна для каждого из нас, когда мы видим незаблюренные снимки, когда нам не дают выбора видеть тот шок-контент, или нет. Я уже молчу об этической стороне вопроса, о том, что у изображенных на кадрах погибших есть родственники, которые все это могут тяжело переживать. Относительно памяти погибших это тоже бывает слишком неэтично", – считает Шершнева.

Психолог уверена, что можно найти баланс. По ее словам, показывая реалии войны и не искажая факты, все равно стоит помнить об этике.

"Когда снимают масштабы взрыва, количество жертв, то принципиально ли показывать именно обнаженное тело человека? В таких деталях и заключается нарушение этики, которое не влияет кардинально на решение международного суда, но может оскорбить чувства родственников этого человека, травматизировать тех, кто увидит этот снимок" – отметила Шершнева.

Если такой кадр попадет на глаза детям, тогда, по словам психолога, это будет для них двойная травма, потому что они увидят не только вид мертвого или раненого, но и обнаженных его частей тела. Это все, как объяснила Шершнева, может быть чрезвычайно опасно для психики.

Первое, о чем я бы отметила, это то, что должен быть выбор у человека: видеть этот контент или нет. Сейчас соцсети предлагают такую функцию и предупреждают о чувствительном контенте. Призываю всех своих клиентов не просматривать его, а получать информацию в текстовом варианте,

– озвучила психолог.

Журналистам, которые работают в условиях войны, собственными глазами видят горе, также стоит заботиться о своем ментальном состоянии. Психолог вспомнила пример ситуации вокруг снимка Кевина Картера в 90-х годах. Он сфотографировал девочку в Судане, которая была изморена голодом, ползла в лагерь, возле нее ожидал ее смерти стервятник.

"Фотограф вместо того, чтобы помочь ребенку, снимал это и подбирал ракурс для снимка. Он получил Пулитцеровскую премию. Тогда тоже была дискуссия по этому, кто-то говорил, что без этого фото не удалось бы привлечь внимание к Судану, а другие говорили, что не помочь ребенку было не по-человечески", – рассказала психолог.

Напомним, что в ответ на критику фотографы Константин и Влада Либеровы объяснили, что приняли во внимание желание ряда пользователей соцсетей и удалили свой снимок, где была изображена раненая после обстрела женщина. Однако они отметили, что на фото не было видно ее лица и отметили, что документалистика требует жесткой правды.