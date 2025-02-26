Истории эксстуденток Иосифа Лося и журналисток собрал 24 Канал.

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Домогательства со стороны Иосифа Лося продолжались годами

Екатерина Родак рассказала, что в 19-летнем возрасте, когда девушка должна была сдать зачет, Иосиф Лось закрылся с ней в своем кабинете, позволял себе неуместные замечания и домогался. По словам женщины, в какой-то момент преподаватель взял ее за руку и "начал ее гладить, поднимая вверх рукав свитера".

К сожалению, совсем скоро стало понятно, что этот опыт журналистки не был "уникальным". В комментариях к сообщения бывшая студентка ЛНУ Алиса Бондаренко рассказала, что наедине в кабинете Иосиф Лось говорил ей, что девушка "напоминает ему первую любовь", а также брал за руку и хотел поцеловать.

Похожей историей поделилась и Оксана Сенишин.

Лось тоже полез целоваться ко мне.. зажимал к стене... Правда, я сопротивлялась... Гадко... Кажется, он тогда был завкафедрой…

– написала она.

Екатерину Родак поддержала также журналистка "Детектор медиа" Юлия Лавришин.

Господи, ты пересказала мою историю. Он мне слово в слово то же самое говорил,

– говорится в ее комментарии.

К тому же, бывшие студентки ЛНУ признали, что в учебном заведении подобные случаи не являлись секретом: эти истории слышали, их обсуждали в стенах университета, однако долгое время умалчивали. В частности, журналистка Анастасия Абрамець написала, что ей очень досадно: "мы большинство все знали, но он продолжал преподавать, и мы ничего с тем не делали".

Стоит отметить, что за один день пост на странице Екатерины Родак собрал около 350 комментариев. Из количества историй об Иосифе Лося, которые продолжают рассказывать пользователи, можно заключить: все это продолжалось десятилетиями.

Бывшие студентки ЛНУ рассказали о сексуальных домогательствах / Скриншоты 24 Канала

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Не менее шокирующую историю о сексуальных домогательствах со стороны профессора ЛНУ опубликовала журналистка LVIV.MEDIA Мария Шиманская.

"А ты в постели громкая", – вот что я услышала, будучи студенткой, от Лося. Все знали, что к нему в кабинет нельзя заходить самой. Я не помню, почему в его кабинете я оказалась с ним наедине. Причин множество – он заведующий моей кафедрой. И тогда понеслось о том, какая я в постели, с кем мне нужно заниматься интимом (ариец, украинец), чтобы получить удовольствие и какие тогда будут хорошие дети… И все как будто отшутилась, вдруг он стал меня целовать. Как-то выкрутилась, сбежала. И этот процесс общения Лося со студентками называли "запустил лизуна",

– говорится в сообщении женщины.

Журналистка подтвердила, что все в университете об этом знали и на факультете подобные случаи были "как норма".

Своим опытом поделилась также журналистка Ульяна Верстюк.

Я хотела снять с себя кожу, когда профессор Й. Лось поцеловал меня. Помню, что была одета в черную поло, которую мне вручили по завершению летней практики на "Радио Свобода",

– написала она.

Женщина рассказала, что тогда она была студенткой 4 курса и пришла сдавать работы. В тот день девушка оказалась с профессором наедине в кабинете, в котором проходили все пары. По словам Ульяны Верстюк, мужчина неожиданно обхватил ее голову и коснулся кожи.

"Я сочувствую и обнимаю каждую, кто сегодня разблокировал в памяти ужасные воспоминания. И спасибо Екатерине Родак за смелость", – говорится в сообщении журналистки.

"Сами виноваты" или что такое виктимблейминг

Тем временем журналистка Ирина Бумажник обратила внимание еще одну тенденцию в комментариях. По ее словам, большое количество рядовых мужчин, родственников или знакомых Иосифа Лося утверждает, что "это все неправда и Екатерина Родак просто захотела хайпа". Комментаторы также часто используют цинические тезисы, что девушки якобы "сами нарывались".

Беда в том, что вы пропускаете комментарии женщин-журналисток, которые учились у него годами, но самое страшное это то, что за все это время никто этого не прекратил. Не прекратили сами студентки, ибо им было стыдно и страшно, не прекратили родители (а кстати жалобы были, и далеко они не ушли), не прекратили сами преподаватели и коллеги г-на Лося, которые очень хорошо знали, что происходит,

– написала журналистка.

О том, почему выпускницы факультета журналистики начали говорить о своем опыте только сейчас, рассказала клиническая психология Надежда Браницкая. Оказалось, что женщина также была студенткой уже одиозного Иосифа Лося. По ее словам, здесь речь идет об эффекте авторитетного лица: если какое-то указание к действию, даже социально недопустимой, идет от авторитетного лица, то люди склонны его выполнить и у себя в уме нормализовать.

К тому же культура обвинения жертвы, то есть виктимблейминг, часто заставляет людей стыдиться своего опыта.

Риск быть высмеянными и обвиненными заставляет женщин, которых домогались, молчать. Вдобавок, если в момент домогательств сработала реакция замирания, это биологический механизм, когда тело в опасной ситуации перестает реагировать – человек буквально "замирает", не может ни двигаться, ни кричать, то после этого возникает дополнительное чувство вины,

– объяснила Надежда Браницкая.

По словам психологини, массовое появление историй о домогательствах является "эффектом коллективной храбрости". То есть когда один человек решается заговорить о своем опыте, остальные осознают, что это не случайность и произошло не только с ними.

Психологиня добавила, что поддержка Екатерины Родак, которая первой рассказала о домогательствах, стала сигналом безопасности для остальных.

"Женщины и девушки должны знать, что никто не имеет права касаться их без согласия или намекать на секс во властных отношениях. Ответственность всегда лежит на агрессоре, а не на том, кого домогались. Важно говорить об этом вслух, поддерживать пострадавших и не оправдывать тех, кто злоупотребляет своей позицией. Даже, если это ваш хороший друг или известный профессионал в какой-либо сфере деятельности", – подчеркнула Браницкая.

Важно! Издание ZAXID.NET запустило гугл-форму, где каждый может рассказать о пережитом опыте домогательств в учебных заведениях. Это можно сделать анонимно.