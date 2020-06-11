В селе Созань Старосамборского района на Львовщине провели капитальный ремонт фасада здания местного психоневрологического интерната. По словам активистов и охранников исторических памятников, это дом австрийских времен, и после ремонта только испортился его вид.

Подробности ремонта Созанского психоневрологического интерната

Детали относительно ремонта в фейсбуке опубликовала Старосамборский районный совет. По данным органа, стоимость работ составляет 274,6 тысячи гривен. Их заведение получило из областного бюджета развития.

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Сделали капитальный ремонт фасада только 1 корпуса. Его утеплили минеральными плитами (157 квадратных метров).

Сейчас в интернате проживают 155 подопечных с интеллектуальными и психическими нарушениями. Они постоянно нуждаются в постороннем уходе.

В Старосамбирском райсовете добавляют, что в 2020 году должны провести капитальный ремонт или реконструкцию еще на 7 объектах в Старосамборском районе. Деньги на это также пойдут из областного бюджета развития. Общая стоимость работ на всех объектах составляет более 9 миллионов гривен.

Реакция Львовской ОГА

Заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Юрий Холод отметил, что здание Созанского интерната построили примерно в 1848 году (его первым владельцем был господин Созанский). Но потом его реконструировали. Поэтому капитальный ремонт проводили уже реконструированного здания. Об этом пишет "Zaxid.net".

Холод добавляет, что

в 2019 году здесь утеплили фасад на общую сумму более 450 тысяч гривен.

в 2020 году в рамках программы микропроектов состоялась вторая очередь утепления фасада на сумму в 274,5 тысячи гривен из областного бюджета.

"Это был ремонт, во время которого изменили облик фасада. Хотя он – очень старый. Охранники памятников сразу же написали мне: так нельзя! Как юрист должен сказать: формально, во время ремонта не нарушены никакие нормы", – отметил чиновник.

По его словам, в реестре памятников района сегодня нет никаких упоминаний о Созанском интернате. Именно поэтому там состоялся "ремонт". Более того, отпала необходимость в том, чтобы соответствующие разрешения предоставил Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

Холод также подчеркнул, что это здание все же заслуживает быть памятником. А начать такую ​​процедуру может каждый орган местного самоуправления. Инициатором может стать также и общественная структура.

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Но будем честными, когда хотим кричать "Ганьба" в ЛОГА или к кому бы то ни было. Выгодно ли местному самоуправлению оформлять перед ремонтом как нововыявленный памятник архитектуры здание, которое годами нуждается в ремонте? Сколько из 500 – 700 тысяч гривен, которые у них наконец есть, останется после той всей процедуры?

– отметил заместитель председателя ЛОГА.

По его словам, в таком случае этих денег точно на проектно-сметную документацию уже не хватит. А без нее утеплять фасад или как-то иначе проводить ремонтные работы на памятнике архитектуры – нельзя.