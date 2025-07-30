Вероятно, это был Омер Кьоше – сотрудник посольства Турции. Детали сообщает Times of Israel, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте?

По данным отчета полиции, днем пятницы, 25 июля, мужчина проник в женскую раздевалку на пляже Фришман в центре Тель-Авива и спрятался в кабинке.

Чтобы сфотографировать в соседних кабинках частично обнаженных девушек, которым было около 13 лет, он использовал свой мобильный телефон.

Дети это заметили, а женщины рядом помогли обратиться в милицию. Фигуранта задержали, когда тот выходил из своего тайника. Он якобы не отрицает, что делал фотографии.

По сообщениям израильских СМИ, подозреваемый – турецкий дипломат Омер Кёше.

Турция просила, чтобы его держали под стражей на территории посольства, и гарантировала присутствие мужчины на будущих слушаниях или следственных действиях, однако Израиль отклонил эту просьбу.

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