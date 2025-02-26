Скандал с домогательствами: преподавателя ЛНУ Иосифа Лося отстранили от работы, – СМИ

Профессора факультета журналистики ЛНУ Иосифа Лося отстранили от преподавания. Это произошло под показаний бывших студенток, которые обвинили его в домогательствах.

Об этом 24 Каналу стало известно из собственных источников.

Смотрите также "Гладил руку, говорил, что надо беременеть": в ЛНУ рассказали о домогательствах профессора Лося

Иосифа Лося отстранили от преподавания

В среду, 26 февраля, в ЛНУ имени Ивана Франко состоялось совещание руководства университета. На нем решили отстранить профессора факультета журналистики Иосифа Лося от преподавательской деятельности.

Источники сообщили, что уже есть официальный документ об отстранении профессора на время, пока будет продолжаться внутреннее расследование. В то же время университет рассматривает вопрос окончательного увольнения преподавателя. Иосиф Лось на совещании не присутствовал.

Что известно о скандале с домогательствами на факультете журналистики ЛНУ

Напомним, журналистка NGL.media Екатерина Родак опубликовала сообщение, в котором рассказала как профессор Лось приглашал студенток на частные разговоры. Во время одного из таких разговоров преподавателя сказал девушке, что ей надо "особый мужчина, ариец" и что она должна забеременеть. В какой-то момент Лось просто взял девушку за руку и начал гладить, поднимая вверх рукав свитера.

"Спросил, что я чувствую? Я ответила, что ничего. Но это была ложь – я чувствовала отвращение, но не смогла это сказать, потому что на меня давил его профессорский авторитет и ощущение, что это будет преувеличением, если я как-то резко отреагирую", – отмечает журналистка.

В комментариях ее поддержали другие студентки. Они рассказали подобные истории, в частности, как Иосиф Лось убеждал девушек, что им надо "сойтись, родить потомка, который будет гениальным". К тому, часто преподаватель позволял себе поцеловать девушек – в том числе и в губы.

Сам 87-летний Иосиф Лось в ответ назвал это "провокацией". А на аргумент о том, что эти женщины теперь являются известными журналистками и работают в медиа сказал, что "может и издания хорошие, но как люди это свиньи".