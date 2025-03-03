Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Этическая комиссия проголосовала за увольнение Иосифа Лося

В понедельник, 3 марта, комиссия по вопросам этики и профессиональной деятельности ЛНУ провела заседание. На нем выступила в частности журналистка NGL.media Екатерина Родак, которая первой публично обвинила Иосифа Лося в домогательствах и опубликовала резонансный пост.

На заседании во время тайного голосования комиссия проголосовала за увольнение 87-летнего профессора. Отмечается, что члены комиссии назвали поведение Иосифа Лося аморальным и рекомендовали руководству университета уволить преподавателя.

В то же время сам Иосиф Лось на заседание комиссии не пришел. Зато профессор передал договор, который заключил с адвокатами, и сообщил, что планирует судиться с журналисткой Екатериной Родак.

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Напомним, 25 февраля Екатерина Родак опубликовала пост, в котором обвинила Иосифа Лося в домогательствах. По словам журналистки, в 19-летнем возрасте, когда она должна была сдать зачет, преподаватель закрылся с ней в своем кабинете, позволял себе неуместные замечания и приставал к ней.

Впоследствии журналистка подчеркнула, что речь идет не об одном или двух преподавателях, поэтому дело обязательно надо продолжать. По ее словам, студенты также вспоминали об одном из проректоров, который баллотируется на должность ректора, – Владимире Качмаре. Против него также есть показания.