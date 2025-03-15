В Луцке мужчина угрожал ТЦК пистолетом и убегал: чем все завершилось

В субботу, 15 марта, на Волыни произошел инцидент с вооруженным мужчиной. Он, судя по видео, обнародованных в соцсетях, убегал от работников ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Инцидент в Луцке с ТЦК

В интернете есть видео, как мужчина размахивает пистолетом и бросается к автомобилям – вероятно, пытаясь их остановить. Останавливаются не все, некоторые сигналят, поскольку мужчина просто бросается под колеса. Судя по всему, он всюду получает отказ.

Автору видео кричит, мол, не смотри и не лезь. В конце ролика становится понятно, что он убегал от работников ТЦК.

В Луцке мужчина с пистолетом убегал от ТЦК: смотрите видео

Другой ролик, снятый из окон многоэтажки, демонстрирует развязку конфликта.

Чем завершилась погоня ТЦК за вооруженным мужчиной в Луцке: смотрите видео

Важно! Недавно Минобороны утвердило инструкцию по видеозаписи во время вручения повесток.

В полиции прокомментировали ситуацию. Там указали, что оружие было травматическим.

Сегодня в областном центре гражданин 1984 года рождения во время проверки военно-учетных данных работниками ТЦК Волынской области совершил грубое нарушение общественного порядка. Он угрожал военнослужащим ТЦК и гражданским травматическим пистолетом и произвел выстрел вверх.

Мужчину задержали, ему объявили о подозрении по двум статьям – хулиганство с использованием оружия (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет) и угроза или насилие в отношении должностного лица (здесь возможны арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы до двух лет).

Вопрос об избрании меры пресечения пока решается.