Скандал в Укрзализныце: руководство скоростного филиала УЗ отстранили от работы – детали

Руководство филиала Укрзализныци " – "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЗШК) отстранили от работы. Причина – их подозревают в нечестной деятельности. В "Укрзализныце", со своей стороны, пообещали как можно быстрее перезапустить отбор поставщика питания для скоростных поездов.

Что известно об увольнении руководства УЗШК

Решение относительно руководства УЗШК принял исполняющий обязанности руководителя Укрзализныци Иван Юрик. По его словам, это произошло днем 18 мая. Об этом Юрик написал в фейсбуке.

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К сожалению, добропорядочность – не всегда главная добродетель отдельных "работников" компании. Укрзализныця быстро перезапустит отбор поставщика питания для скоростных поездов. Относительно предыдущих отборов, департамент безопасности проводит служебную,

– отметил руководитель Укрзализныци.

Он добавил, уже понятно, что предыдущие отборы были организованы ненадлежащим образом. Поэтому во время проведения нового аукциона компания учтет те недостатки, которые сегодня стали очевидными.

"Ведь кроме дохода для Укрзализныци нам важно обеспечить должный уровень сервиса пассажирам. Лично проконтролирую, чтобы конкурс прошел в соответствии с действующим законодательством и максимально публично", – заметил Юрик.

Также он надеется, что в итоге:

Укрзализныця получит самые выгодные условия сотрудничества,

клиенты компании (пассажиры) – качественную продукцию и высокий уровень сервиса.

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Кратко о скандале вокруг УЗШК