Скандал в Укрзализныце: руководство скоростного филиала УЗ отстранили от работы – детали
Руководство филиала Укрзализныци " – "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЗШК) отстранили от работы. Причина – их подозревают в нечестной деятельности. В "Укрзализныце", со своей стороны, пообещали как можно быстрее перезапустить отбор поставщика питания для скоростных поездов.
Что известно об увольнении руководства УЗШК
Решение относительно руководства УЗШК принял исполняющий обязанности руководителя Укрзализныци Иван Юрик. По его словам, это произошло днем 18 мая. Об этом Юрик написал в фейсбуке.
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К сожалению, добропорядочность – не всегда главная добродетель отдельных "работников" компании. Укрзализныця быстро перезапустит отбор поставщика питания для скоростных поездов. Относительно предыдущих отборов, департамент безопасности проводит служебную,
– отметил руководитель Укрзализныци.
Он добавил, уже понятно, что предыдущие отборы были организованы ненадлежащим образом. Поэтому во время проведения нового аукциона компания учтет те недостатки, которые сегодня стали очевидными.
"Ведь кроме дохода для Укрзализныци нам важно обеспечить должный уровень сервиса пассажирам. Лично проконтролирую, чтобы конкурс прошел в соответствии с действующим законодательством и максимально публично", – заметил Юрик.
Также он надеется, что в итоге:
- Укрзализныця получит самые выгодные условия сотрудничества,
- клиенты компании (пассажиры) – качественную продукцию и высокий уровень сервиса.
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Кратко о скандале вокруг УЗШК
- 14 мая в Укрзализныце состоялся аукцион по определению будущего поставщика питания для пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +".
- Победу в конкурсе одержала малоизвестная компания "Гринед", которая предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЗШК в размере 4,025 миллиона гривен.
- Эта сумма является лишь на 25 тысяч гривен больше, чем у ближайшего конкурента-компании Wog Cafe.
- Wog Cafe предоставляла услуги питания пассажирам УЗШК с 2016 года.
- Еще одним участником торгов была компания Socar.
- А "дочка" австрийской компании "Ко Энд Ко" и вовсе покинула конкурс еще во время торгов. Ее представители заявили, что то, что происходило на конкурсе, не имело ничего общего с экономикой и качеством обслуживания.
- Компания "Гринед", по информации УНН, своей победой обязана Вячеславу Горбатко, который ранее уже обеспечил победу в тендере на обслуживание пассажиров VIP-терминала аэропорта "Борисполь" компании "Теле Лтд". В то время он в "Борисполе" возглавлял службу закупок.
- До последнего времени Горбатко в структуре Укрзализныци был начальником Управления ресурсного обеспечения УЗШК. Также он входил в состав конкурсной комиссии скандального тендера.
- После резонанса нардепы вызвали главы Мининфраструктуры Владислава Кликлия на заседание подкомитета железнодорожного транспорта Верховной Рады. Парламентарии требуют объяснений, на каком основании победила компания без истории и опыта в обслуживании многомиллионного пассажиропотока.
- Конкурс по определению поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити" был объявлен еще в конце прошлого года.