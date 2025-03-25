Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Преподаватель Донецкого национального университета имени Василия Стуса Сергей Штовба снова проводит занятия, хотя ранее его временно отстранили из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

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В ДонНУ преподает профессор, обвиненный в харассменте

Студентки заявляли, что профессор делал недопустимые предложения, в частности приглашал "посидеть на коленях" и "раздеться". Университетская комиссия подтвердила факты сексистских высказываний и неприемлемого поведения, но не нашла достаточных доказательств домогательств.

Несмотря на это, Штовбу допустили к преподаванию 20 марта, что вызвало возмущение студентов. Одна из жалобщиц обратилась в полицию, но правоохранители не нашли состава преступления. Сам профессор называет обвинения "клеветой" и "сведением счетов".

К слову, Андрей Билоус, директор Молодого театра, обвиненный в сексуальных домогательствах, остался на должности, поскольку для его увольнения нужно решение следственного судьи.

Департамент культуры КГГА не может отстранить Билоуса без правовых документов, подтверждающих нарушение, или постановления судьи.