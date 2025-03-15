В Кременчугском ТЦК двое мужчин пытались порезать руки, чтобы избежать мобилизации

В Кременчугском районном ТЦК и СП 14 марта двое военнообязанных пытались нанести себе ранения, чтобы избежать мобилизации. Их направили к психиатру.

Они пытались нанести себе травмы подручными средствами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

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Что известно об инциденте в Полтавском ТЦК

По информации центра, около 15:00 один из мужчин, 25-летний военнообязанный, после объявления решения о его пригодности к службе демонстративно начал царапать себе руки ключами.

Примерно в 18:00 другой мужчина, 32-летний призывник, совершил подобный акт, порезав себя осколком стекла от разбитой бутылки.

Обоим оказали первую медицинскую помощь врачи военно-врачебной комиссии. Вызванная скорая констатировала, что их жизни ничего не угрожает.

В ТЦК сообщили, что мужчины заявляли о готовности нанести себе еще более серьезные повреждения, чтобы избежать службы, поэтому их направили в психиатрическое отделение.

В ведомстве отметили, что эти действия рассматриваются не как попытки самоубийства, а как попытка уклонения от мобилизации.

"Ведь в обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без всякой угрозы для жизни или здоровья, с пониманием, что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь. Поэтому ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может", – сказано в сообщении.

Отметим, оба мужчины успешно прошли военно-врачебную комиссию, включая проверку у психиатра, и были признаны годными к военной службе.