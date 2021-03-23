Віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулик у понеділок, 22 березня, подав у відставку. Причиною став скандал навколо російської вакцини "Супутник V".

За словами Сулика, тепер з поста має прем'єр Ігор Матович. Тоді у Словаччині зможуть сформувати новий парламент.

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Сам Матович вже заявив про свою готовність піти у відставку, щоб врятувати керівну коаліцію. Окрім того, Матович переконаний: аналогічне рішення для себе мають ухвалити міністр юстиції та міністр економіки.

Скандал з "Супутником V" у Словаччині

У березні 2021 року Словаччина опинилася в епіцентрі вакцинального скандалу.

Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі і прем'єр-міністр Ігор Матович таємно закупили російський препарат "Супутник V", який не сертифікували в ЄС.

Парламентарі дізналися про це, коли препарат вже перебував у словацькому аеропорту.

Президентка країни Зузана Чапутова засудила секретну закупівлю вакцини.

11 березня Марека Крайчі звільнили з посади глави МОЗ.

Зверніть увагу! Єврокомісія вже повідомила, що вакциновані "Супутником V" не отримають паспорт вакцинації.