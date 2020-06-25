К попыткам запугать экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун оказался причастен скандально известный экорейдер, глава комитета всеукраинской ОО "Лига юристов Украины" Павел Куфтырев.

Так, на днях Уляна Супрун заявила о попытке напугать ее.

Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать,

– написала она 23 июня у себя в Facebook.

По ее словам, после этого мужчина побежал и спрятался в машину, которая выехала со стороны офиса главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Супрун также опубликовали фото авто и мужчины.

Позже активисты опознали авто, на котором скрылся мужчина – транспортное средство принадлежит депутату от ОПЗЖ Суто Мамояну. Это авто – Mercedes-Benz G 63 AMG – внесено в декларацию Мамояна за 2019 год, сообщил активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин.

Теперь же стало известно, кто был за рулем авто – этим человеком оказался экорейдер Павел Куфтырев. Именно он поручил своему охраннику подойти и напугать Супрун, а когда их начали фотографировать он забрал своего подопечного и уехал.

Как известно Куфтрев неоднократно становился героем журналистских расследований – его имя фигурирует во многих скандалах связанных с попытками рейдерских захватов. СМИ связывают его с группой "Приват" и Михаилом Кипперманом.