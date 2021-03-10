У Тернополі стадіон назвали на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Після цього мерія польського міста Замосць заявила про розрив партнерських відносин з українським містом.

Влада польського міста Замосць не сприйняла нову назву стадіону в Тернополі.

Читайте також У Тернополі назвали стадіон на честь Шухевича

Реакція Польщі на перейменування стадіону

З великим сумом констатуємо факт, що 5 березня депутати ради Тернополя назвали стадіон іменем Шухевича – керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943 – 1944 роках,

– написали на сайті міської влади.

Там також додали, що "вбивства відбувалися на Волині, Тернопільщині, Галичині та в сучасній Івано-Франківської області".

Через це міська влада Замосця припинила співпрацю з Тернополем за низкою проєктів. Зокрема, зупиняють фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща планувала виділити майже 70 тисяч євро.



Заява влади міста Замосць щодо перейменування стадіону / Сайт Замосцю

Важливо! Роман Шухевич особисто не брав участі у вбивствах поляків. Крім того, немає жодних документальних свідчень, що він віддавав схожі накази.

Скандал зі зміною назви стадіону у Тернополі: основне