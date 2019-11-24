Скандал из-за Украины в Сербии: как сербское оружие могло оказаться на Донбассе

Президент Сербии Александр Вучич признал, что сербские минометные снаряды все же могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта (продажа и вывоз за границу ранее ввезенного товара). В то же время он утверждает, что Сербия такое оружие в Украину никогда не продавала.

Заявление Вучича о сербском оружии на Донбассе: детали

Как отметил сербский лидер во время визита в Северную Македонию, в том, что власть Сербии продает оружие в Украину заговорила сербская оппозиция. В частности, оппозиционер Мариника Тепич обнародовала документы о встрече представителя Украины с представителями сербского военного завода "Крушик", передает "Европейская правда".

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"Они обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", – прокомментировал ситуацию Вучич.

Что это за документы

Согласно документам, которые показала Тепич, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" у продавца Jugoimport SDPR, продала их польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

По словам Вучич, министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных оппозиционеркой, указана как конечный получатель оружия.

Сербский президент заверил, что хотя все было сделано в соответствии с законом, и соглашение "было чистым, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Он добавил, что в Агентство информационной безопасности Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину, не угрожать отношениям с Россией".

Особенности законодательства Сербии

В Сербии нет законодательных ограничений на экспорт оружия в Украину, правда, факт появления такого оружия на Донбассе создает проблемы для Александра Вучича из-за тесных связей между Белградом и Москвой.

Что предшествовало заявлению Вучича

Ранее болгарский антизападный расследователь Диляна Гайтанджиева заявила, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии, несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украину. По ее убеждению, это оружие является контрабандной и она имеет доказательства этого.

В частности, были обнародованы фото, первоисточником которых является так называемое "министерство обороны "ДНР". На одном из снимков можно увидеть минометный снаряд M73 HE KV калибра 60 миллиметров, изготовленный в Сербии. Его выпустила украинская армия, но снаряд не взорвался и его нашли боевики .

Seems Ukrains army use Serbian mortar shells 60 mm to drop from dron ,interesting how thes mortars come there no official sells for Ukrains?@dgaytandzhieva pic.twitter.com/E3wlGLvxqg — ZOKA (@200_zoka) 8 October 2019

Что известно об оружии, которое якобы используют украинские военные

Оно было изготовлено ​​в 2016 году на заводе "Крушик" в Валево. Его экспортировала частная сербская компания GIM, связанная с семьей министра внутренних дел Сербии Небойша Стефановича. В 2016 году три зарубежные правительства заказали и купили в сербской фабрики оружия "Крушик" минометные снаряды M73 HE KV калибра 60 миллиметров. Речь идет о США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Саудовская Аравия официально не экспортирует оружие в Украину, а США официально утвердили экспорт оружия в Украину только в декабре 2017 года. Что касается ОАЭ, то они с Украиной подписали военное соглашение 24 февраля 2015 года. Ранее советник главы МВД Антон Геращенко отмечал, что Эмираты будут поставлять Украине определенные виды оружия и военной техники, но добавил, что "типы и объемы поставок не подлежат публикации на фейсбуке". По данным СМИ, в 2016 году ОАЭ приобрели в целом 120 тысяч минометных снарядов, произведенных на заводе "Крушик". Среди них – M73 HE KV калибра 60 миллиметров, найденные на Донбассе.

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Что известно о Диляне Гайтанджиевой

Она является основательницей расследовательского портала Armswatch, который собственно и опубликовал это расследование. Также Гайтанджиева является автором многочисленных материалов о причастности США к контрабанде вооружения в страны Ближнего Востока. Регулярно журналистка появляется и в сюжетах телеканалов так называемых "ДНР" и "ЛНР".