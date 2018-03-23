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Скандал между Польшей и Израилем: поляки подвергали цензуре речь, обвинив украинцев в Холокосте

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Поляки решили переложить часть вины Холокоста на украинцев
Поляки решили переложить часть вины Холокоста на украинцев

19 марта в польском городе Радомско должен был состояться митинг в память жертв Холокоста. Мэр израильского города-побратима Кирьят Бялик Эли Дукорськи должен был выступить на этом событии перед польскими и израильскими школьниками и студентами. Его речь, которую он отправил на перевод, польская сторона решила подвергнуть рецензии. Из-заз этого всего церемония была отменена.

Все началось с того, что 16 марта Эли Дукорськи отправил свою речь на перевод к организаторам мероприятия. При ее написании он опирался на воспоминания своей матери, которая пережила Холокост.

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"Я подготовил речь, которая основывалась на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо "нацисты" писать "немецкие нацисты", – рассказал Дукорськи изданию Ynet News.

Кроме того, поляки стали требовать, чтобы он не указывал о 200 тысячах евреев, которые были убиты во время Холокоста именно поляками. Хотя в этом случае Эли Дукорськи тоже опирался на показания жительницы Кирьят Бялик Люби Таублер, которая родилась в Польше, а вся ее семья была убита местными жителями. Впоследствии эти слова он подтвердил изданию Maco.

При этом в своей речи Эли Дукорськи вспоминает и поляков, которые укрывали евреев в своих домах и впоследствии стали "Праведниками мира".

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Стоит отметить, что все это время мэр Кирьят Бялик держал связь с МИД Израиля. И он согласился не указывать число погибших евреев от рук поляков. Однако от остальной цензуры, которая искажала его речь, он отказался. Поэтому церемония его выступления перед поляками была отменена, и Эли Дукорськи свою речь прочитал только перед израильскими школьниками.

Стоит добавить, что польские СМИ, которые освещали эту тему, остановились на том, что Эли Дукорськи решил вспомнить о 200 тысячах евреев, которых убили поляки. При этом они полностью обошли то, что поляки требовали заменить своих коллаборантов на украинцев. Затем подали это так, что поляки отказались от выступления Эли Дукорськи.

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Теги: Новости политики Скандал Голокост Новости Израиля Новости Польши
Источник: 24 Канал
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