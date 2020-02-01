Скандал между Россией и Германией: Москва не пустила на дозаправку самолет Люфтваффе – детали
Немецкий спасательный самолет, который вывозил с инфицированного коронавирусом Уханя своих граждан, не смог сесть в Москве для дозаправки. Перед полетом такая остановка была согласована с Россией, однако уже в небе пилотам неожиданно пришел отказ.
Фактически, экипажу судна пришлось действовать в экстренных условиях и искать возможное для посадки место. О чрезвычайной ситуации пишет Bild.
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Своим отказом Россия поставила под угрозу жизни 144 граждан 4 стран, которые находились на борту.
Дипломатический скандал вокруг нашего самолета-спасателя... Россия отказывает в остановке, самолет не может приземлиться в Москве!
– пишут журналисты немецкого издания.
Чтобы вернуться в Германию, самолету, который вылетел из Уханя 1 февраля в 2 часа ночи, требовалась посадка в Москве для дозаправки и замены экипажа.
Немецкий самолет не сумел сесть в Москве / фото DW
С расчетом на это, Германия отправила сменный экипаж в Москву накануне, однако свои договоренности Россия нарушила.
От Москвы внезапно пришел отказ в посадке, и оперативному центру ВВС Германии пришлось срочно планировать и согласовывать альтернативный маршрут.
После экстренных консультаций самолет с эвакуированными пассажирами направить в Хельсинки для промежуточной посадки.
Самолет Люфтваффе с переменным экипажем вылетел из Кельна в Хельсинки ночью 1 февраля.
Теперь борт с эвакуированными пассажирами с большим опозданием прибудет во Франкфурт около 17 часов по Киеву.
Что еще известно о спасательной операции Германии?Немецкий самолет Airbus А310 забрал из китайского Уханя 144 человек. Кроме 108 немцев, забрали еще 34 китайцев, гражданку Болгарии и американца.
По прибытии в Германию всех эвакуированных разместят на 2-недельный карантин на базе военно-воздушных сил "Гермерсхайм" на земле Рейнланд-Пфальц.
Последние новости о смертельном китайском коронавирусе:
- По состоянию на 1 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 259 человек. Общее количество инфицированных – более 12 022 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 243 человека.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
Мифы и ложь о китайском коронавирусе / инфографика 24 канала
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