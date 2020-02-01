Скандал между Россией и Германией: Москва не пустила на дозаправку самолет Люфтваффе – детали

Немецкий спасательный самолет, который вывозил с инфицированного коронавирусом Уханя своих граждан, не смог сесть в Москве для дозаправки. Перед полетом такая остановка была согласована с Россией, однако уже в небе пилотам неожиданно пришел отказ.

Фактически, экипажу судна пришлось действовать в экстренных условиях и искать возможное для посадки место. О чрезвычайной ситуации пишет Bild.

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Своим отказом Россия поставила под угрозу жизни 144 граждан 4 стран, которые находились на борту.

Дипломатический скандал вокруг нашего самолета-спасателя... Россия отказывает в остановке, самолет не может приземлиться в Москве!

– пишут журналисты немецкого издания.

Чтобы вернуться в Германию, самолету, который вылетел из Уханя 1 февраля в 2 часа ночи, требовалась посадка в Москве для дозаправки и замены экипажа.



Немецкий самолет не сумел сесть в Москве / фото DW

С расчетом на это, Германия отправила сменный экипаж в Москву накануне, однако свои договоренности Россия нарушила.

От Москвы внезапно пришел отказ в посадке, и оперативному центру ВВС Германии пришлось срочно планировать и согласовывать альтернативный маршрут.

После экстренных консультаций самолет с эвакуированными пассажирами направить в Хельсинки для промежуточной посадки.

Самолет Люфтваффе с переменным экипажем вылетел из Кельна в Хельсинки ночью 1 февраля.

Теперь борт с эвакуированными пассажирами с большим опозданием прибудет во Франкфурт около 17 часов по Киеву.

Что еще известно о спасательной операции Германии?Немецкий самолет Airbus А310 забрал из китайского Уханя 144 человек. Кроме 108 немцев, забрали еще 34 китайцев, гражданку Болгарии и американца.



По прибытии в Германию всех эвакуированных разместят на 2-недельный карантин на базе военно-воздушных сил "Гермерсхайм" на земле Рейнланд-Пфальц.

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Мифы и ложь о китайском коронавирусе / инфографика 24 канала