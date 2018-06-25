Скандал на иранском ТВ: футболиста не пустили в эфир из-за длинных волос
Испанский футболист Карлес Пуйоль приехал в Тегеран, чтобы принять участие в программе, посвященной матчу между сборными Ирана и Испании, и планировал комментировать игру вместе с иранским журналистом Аделем Фердосипуром. Однако этого не произошло. А все из-за длинных кудрявых волос Карлеса.
Об этом сообщает BBC.
Заметим, что в Иране нет закона, который определяет, какая длина волос мужчины разрешена. Однако в кодексе Иранской футбольной федерации говорится о том, что стрижки игроков не должны пропагандировать иностранную культуру. Местные каналы придерживаются этого положения.
Читайте также: Скандальная куртка Мелании Трамп вызвала новую волну возмущения от дизайнеров и художников: фото
Интервью (Карлеса Пуйоля – 24 канал) отменили в последнюю минуту. Почему? Потому что его волосы слишком длинные! Это ли не глупо? Карлес сейчас чувствует боль иранских женщин. Нам запрещают уже 40 лет. Стыдно, что все это из-за волос,
– заявила одна из иранских журналисток на своей странице в Twitter.
Карлес Пуйоль
"Мне сказали, что из-за внешнего вида (длинные волосы) я не могу принять участие в программе!", – рассказал Карлес одному из иранских изданий.