Скандал на иранском ТВ: футболиста не пустили в эфир из-за длинных волос

Испанский футболист Карлес Пуйоль приехал в Тегеран, чтобы принять участие в программе, посвященной матчу между сборными Ирана и Испании, и планировал комментировать игру вместе с иранским журналистом Аделем Фердосипуром. Однако этого не произошло. А все из-за длинных кудрявых волос Карлеса.

Об этом сообщает BBC.

Заметим, что в Иране нет закона, который определяет, какая длина волос мужчины разрешена. Однако в кодексе Иранской футбольной федерации говорится о том, что стрижки игроков не должны пропагандировать иностранную культуру. Местные каналы придерживаются этого положения.

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Интервью (Карлеса Пуйоля – 24 канал) отменили в последнюю минуту. Почему? Потому что его волосы слишком длинные! Это ли не глупо? Карлес сейчас чувствует боль иранских женщин. Нам запрещают уже 40 лет. Стыдно, что все это из-за волос,

– заявила одна из иранских журналисток на своей странице в Twitter.

Карлес Пуйоль

"Мне сказали, что из-за внешнего вида (длинные волосы) я не могу принять участие в программе!", – рассказал Карлес одному из иранских изданий.

Carles puyol was invited to Iran to analyze Iran/Spain footbal game on statTV but his interview was canceled in the last minute.Why?His hair was too long! Is this stupid?Carles now feels Iranian women’s pain.We have been ban for 40 years.Shame it’s all about hair. #WhiteWednesday pic.twitter.com/8mm5Y0OLDU — masih alinejad (@AlinejadMasih) 22 июня 2018 г.