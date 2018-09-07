Скандал на Киевщине: водителя маршрутки заставили целовать руки матери погибшего бойца
На Киевщине 6 сентября водитель маршрутки отказал в льготном поезде женщине, у которой в боях на Донбассе погиб сын. После этого инцидента водителя маршрутки заставили целовать руки матери погибшего военного.
Об этом в Facebook написал пользователь Иван Татауров.
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Вчера произошел позорный случай на Киевщине. Этот мерзавец (водитель – ред.) отказал в льготном проезде матери погибшего парня в АТО. Что позорно в этой ситуации – большинство пассажиров стали на сторону горе-водителя. Наказание не заставило себя ждать. Благодарен казакам с Вышгородщины за мгновенную реакцию и наказание мерзавца,
– написал Татауров.
По его словам, с водителем была проведена "профилактическая беседа".
"Хочу предупредить всех тех, кто решил с пренебрежением относиться к семьям погибших защитников или участников боевых действий – наказание будет, и будет суровым", – отметил Татауров.
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Скриншот с видео, на котором водитель целует руки матери погибшего бойца АТО
Об инциденте с водителем рассказала в Facebook сама мать военного Лариса Горбенко. По ее словам, все пассажиры маршрутки – "сепаратисты" – были на стороне водителя.
"Мы в этой стране бесправны и беззащитны. Такие, как мы, мешают жить им", – написала женщина.
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