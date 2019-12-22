Скандал на Львовской таможне: чиновников подозревают в махинациях на миллионы гривен
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работникам Львовской таможни. Двое инспекторов таможенного поста "Западный" и инспектор одного из отделов Львовской таможни, предположительно, нанесли государству ущерб на 2 миллиона гривен.
Чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей, сообщили на сайте ГБР.
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Автомобилям марки "MAN" занижали таможенную стоимость. Их ввозили на территорию Украины через таможенный пост "Западный".
Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор",
– говорится в сообщении.
В результате начисления таможенных платежей по заниженной ставке госбюджет недополучил 2 миллиона гривен.
Чиновникам инкриминируют статью Уголовного кодекса о злоупотреблении служебным положением. Им грозит до 6 лет заключением, лишения права занимать определенные должности до 3 лет и штраф.
Ранее в Государственной таможенной службе анонсировали запуск мобильного приложения "э-Borders". Оно позволит через смартфон получать все сервисы от таможни, а также следить за ситуацией на границе онлайн. Сервис планируют запустить уже в 2020 году.
История создания Новой таможни
- В конце 2018 года правительство решило реорганизовать Государственную фискальную службу, поделив ее на налоговую и таможенную службы.
- Весной 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб, по результатам которого Максим Нефедов стал главой Государственной таможенной службы.
- Летом Государственная таможенная служба была создана как отдельное юридическое лицо, которое не подчиняется Государственной фискальной службе.
- Осенью Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины и завершил регистрацию всех региональных таможен. Их количество уменьшилось с 26 до 16.
- 8 декабря в Украине заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.
- Глава ГТС Нефедов уже анонсировал увольнение пяти сотен наиболее одиозных сотрудников таможни.