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      Скандал на Львовской таможне: чиновников подозревают в махинациях на миллионы гривен

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      Львовских таможенников подозревают в нанесении ущерба на 2 миллиона гривен / prykordonnya.info

      Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работникам Львовской таможни. Двое инспекторов таможенного поста "Западный" и инспектор одного из отделов Львовской таможни, предположительно, нанесли государству ущерб на 2 миллиона гривен.

      Чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей, сообщили на сайте ГБР.

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      Автомобилям марки "MAN" занижали таможенную стоимость. Их ввозили на территорию Украины через таможенный пост "Западный".

      Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор",
      – говорится в сообщении.

      В результате начисления таможенных платежей по заниженной ставке госбюджет недополучил 2 миллиона гривен.

      Чиновникам инкриминируют статью Уголовного кодекса о злоупотреблении служебным положением. Им грозит до 6 лет заключением, лишения права занимать определенные должности до 3 лет и штраф.

      Ранее в Государственной таможенной службе анонсировали запуск мобильного приложения "э-Borders". Оно позволит через смартфон получать все сервисы от таможни, а также следить за ситуацией на границе онлайн. Сервис планируют запустить уже в 2020 году.

      История создания Новой таможни

      • В конце 2018 года правительство решило реорганизовать Государственную фискальную службу, поделив ее на налоговую и таможенную службы.
      • Весной 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб, по результатам которого Максим Нефедов стал главой Государственной таможенной службы.
      • Летом Государственная таможенная служба была создана как отдельное юридическое лицо, которое не подчиняется Государственной фискальной службе.
      • Осенью Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины и завершил регистрацию всех региональных таможен. Их количество уменьшилось с 26 до 16.
      • 8 декабря в Украине заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.
      • Глава ГТС Нефедов уже анонсировал увольнение пяти сотен наиболее одиозных сотрудников таможни.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Транспорт Новости Львова Государственное бюро расследований
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