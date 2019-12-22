Скандал на Львовской таможне: чиновников подозревают в махинациях на миллионы гривен

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работникам Львовской таможни. Двое инспекторов таможенного поста "Западный" и инспектор одного из отделов Львовской таможни, предположительно, нанесли государству ущерб на 2 миллиона гривен.

Чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей, сообщили на сайте ГБР.

Читайте также: В сумке контрабандиста в "Борисполе" обнаружили двух живых соколов: фото

Автомобилям марки "MAN" занижали таможенную стоимость. Их ввозили на территорию Украины через таможенный пост "Западный".

Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор",

– говорится в сообщении.

В результате начисления таможенных платежей по заниженной ставке госбюджет недополучил 2 миллиона гривен.

Чиновникам инкриминируют статью Уголовного кодекса о злоупотреблении служебным положением. Им грозит до 6 лет заключением, лишения права занимать определенные должности до 3 лет и штраф.

Ранее в Государственной таможенной службе анонсировали запуск мобильного приложения "э-Borders". Оно позволит через смартфон получать все сервисы от таможни, а также следить за ситуацией на границе онлайн. Сервис планируют запустить уже в 2020 году.

История создания Новой таможни