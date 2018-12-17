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      Скандал на заседании комиссии по делу Гандзюк и новые данные о подозреваемом в убийстве Олешко

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      17 декабря задержали подозреваемого в убийстве Виталия Олешко. Тем временем, в Одессе состоялось выездное заседание временной следственной комиссии по делу убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. И прошло оно со скандалами.

      Сотрудники "Муниципальной стражи" в облсовете Одессы представились АТОвцами, мол, пришли пообщаться с нардепом Мустафой Найемом.

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      Депутат вместе с другими членами временной следственной комиссии по нападениям на активистов приехал в Одессу на выездное заседание. Туда пригласили представителей местных правоохранителей и городского голову, которого по словам активистов, и сопровождали на заседание люди в камуфляже.

      Геннадий Труханов сразу получает вопрос об их предыдущих нападениях на общественность. Депутаты разбирались с резонансными нападениями на активистов Виталия Устименко, Сергея Стерненко, Олега Михайлика. Пострадавшие одесситы обвиняют городского голову Труханова и его окружение в причастности к террору против себя, правоохранителей – в нежелании противостоять этому.

      Мы постоянно обращаемся в правоохранительные органы, которые в Одессе и Одесской области не способны заниматься производством против Геннадия Труханова и его окружения. Источником конфликтов и дальнейшего преследования и нападений на активистов в Одессе незаконные противоправные решения Одесского городского совета,
      – сказал глава одесской ячейки "Автомайдана" Виталий Устименко.

      Зато Труханов ответил, что нужно объективно разбираться в каждой ситуации, что вроде бы он не поддерживает ни одного нападения на активистов. Местных правоохранителей депутаты заслушали уже в закрытом режиме по каждому отдельному случаю.

      Несмотря на резонанс и обещания Генпрокурора, заказчики никакого нападения на активистов сегодня не установлены. Добавлю, что вчера на своей пресс-конференции президент Петр Порошенко отреагировал на флешмоб журналистов, которые пришли в футболках "Кто заказал убийство Гандзюк".

      Активісти прийшли на засідання ТСК у фурболках з написом Активисты пришли на заседание ВСК в футболках с надписью "Кто заказал Гандзюк"

      Заявление, о том, что Гандзюк поддерживала Порошенко возмутила друзей погибшей. Они сказали, что очевидно глава государства не понял сарказма и назвали его слова циничными.

      Тем временем киевская полиция сегодня сообщила, что задержала одного из заказчиков убийства АТОшника из Бердянска Виталия Олешко. Это 34-летний мужчина из Днепра, он занимается бизнесом. Арестовали его вчера в аэропорту Харькова во время проверки документов, когда тот пытался вылететь в Стамбул. Мужчину передали работникам полиции и перевезли в Киев.

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      Задержанный – бизнес-партнер владельца Бердянского учреждения "Мохито" Михаила Сигиды, которого полиция арестовала еще в сентябре. Как сообщали в СМИ ранее задержанного Сигиду и депутата Валентирова неоднократно видели вместе.

      Друзья Олешко – обоих задержанных называют вероятными организаторы преступления, но не заказчиками. Вероятными заказчиками же считают главу Запорожской ОГА Константина Брыля и двух нардепов – Александра Пономарева из "Воли народа" и Сергея Валентирова с БПП.

      Мы считаем, что это 3 основных заказчика, которым мешал Виталий. Ведь он активно боролся с этими негодяями, у нас есть много материалов по коррупции, в которой замешаны эти персоны,
      – отметил побратим Виталия Олешко Андрей Маджаров.

      Как известно, на Виталия Олешко и херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк нападения были совершены в один и тот же день. В СМИ писали, что их убийства могут быть связаны, поскольку за месяц до преступления Олешко приезжал в Херсон протестовать против незаконных поджогов и вырубки лесов на Херсонщине.

      Известно, что Екатерина Гандзюк также критиковала областную власть по этому вопросу. Друзья Олешко считают, что заказчик убийств Екатерины и Виталия не один, однако, они могли координировать свои действия.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Одессы Геннадий Труханов ГПУ Убийство Виталия Олешко "Сармата" Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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