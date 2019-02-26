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      Скандал о коррупционных схемах в "Укроборонпроме": как комментируют ситуацию в концерне

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      В "Укроборонпроме" прокомментировали резонансное расследование журналистов " Наши деньги"
      В "Укроборонпроме" прокомментировали резонансное расследование журналистов " Наши деньги" / Фото из открытых источников

      В госконцерне "Укроборонпром" считают, что журналисты программы "Наши деньги" в обнародовании информации о якобы незаконных сделках при закупках в армии осуществили манипулятивное изложение отдельных данных. По словам представителей концерна, произвольное использование такой информации должно получить юридическую оценку компетентных органов.

      24 канал писал о том, что расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

      Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      Читайте также: "Коррупция на костях": реакция оппонентов Порошенко на расследование в "Укроборонпроме"

      В "Укроборонпроме" считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной программой "Наши деньги". Ведь журналисты не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных. Подчеркиваем, что журналисты программы" Наши деньги", которые манипулятивно использовали закрытую информацию уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой в первоисточники,
      – говорится в официальном комментарии концерна.

      В "Укроборонпроме" также призвали журналистов к ответственности, а политические силы воздержаться от дальнейших спекуляций и информационных диверсий.

      В то же время, как указано в комментарии, тематика программы, в частности, относительно деятельности ООО "Оптимумспецдеталь", свидетельствует о том, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015 – 2016 годах.

      Отметим, что ранее первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, которого журналисты обвиняют в коррупционных схемах, обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он просит проверить опубликованную в журналистском расследовании Bihus.Info информацию о незаконных сделках в закупках для ВСУ. Кроме этого, он попросил временно прекратить его полномочия, как первого секретаря СНБО.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Коррупция Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 Канал
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