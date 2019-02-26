Скандал о коррупционных схемах в "Укроборонпроме": на журналистов-расследователей подадут в суд

Сын первого заместителя СНБО Олега Гладковского Игорь через суд будет требовать у журналистов Bihus.info опровергнуть информацию о его причастности к коррупции в оборонном секторе. Так же в суд собирается обратиться его отец и представители госконцерна "Укроборонпром".

24 канал писал о том, что расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В эту схему вовлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

Так, подать на журналистов в суд собираются Игорь и Олег Гладковские и концерн "Укроборонпром".

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"Обвинения по поводу меня беспочвенные, а так называемая "переписка" – фэйковая", – прокомментировал свою причастность к резонансному делу Игорь Гладковский в комментарии "Интерфакс".

Он также уточнил, что в его иске в суд не будет материальных претензий, он потребует только официального опровержения информации.

Насколько мне известно, "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они либо извинились, либо привели доказательства, которые невозможно опровергнуть. А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии в предыдущие годы, сразу появляется какая-то история из 2015 года и сбрасывается перед выборами,

– рассказала представительница президента в парламенте Ирина Луценко.

Отметим также, что Олег Гладковский 26 февраля попросил временно прекратить его полномочия первого секретаря СНБО.

Какие схемы хищения денег из оборонного бюджета раскрыли журналисты?

Журналисты программы "Наши деньги" разоблачили потрясающую коррупционную схему с участием "Укроборонпрома". Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, отмывая огромные суммы. Фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен. По данным журналистов, главные участники схемы такие:



• Олег Гладковский – замсекретаря СНБО и друг Президента, неофициально – "смотрящий" за оборонкой.

• Игорь Гладковский – сын замсекретаря СНБО.

• Виталий Жуков – друг Игоря, оформляет документы, заносит откаты.

• Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанде.

• Павел Букин – действующий директор государственного концерна Укроборонпром.

• Петр Порошенко – Президент Украины.

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