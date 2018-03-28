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Скандал с "АТОшником" и АТБ в Харькове – яркий пример гибридной войны РФ с Украиной, – Зонтов

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АТБ
АТБ / trademaster.ua

Бывший мэр освобожденного от террористов Славянска Олег Зонтов в эфире Первого делового телеканала прокомментировал судебное дело о клевете, которое сейчас рассматривает Дарницкий суд столицы.

В конце прошлого года блогер, вынужденный переселенец из Донецка Станислав Федорчук на своей странице в Facebook сообщил о неизвестном бойце АТО, который в одном из харьковских магазинов сети АТБ вроде разбил куриные яйца на голове неизвестной кассирши, которая якобы громко кричала ему, что Харьков – это Россия и в городе уже скоро появятся российские танки. Правда, позже информация блогера не нашла ни одного документального подтверждения.

"На сегодня все эти провокации, они странным образом почему-то вписываются в сценарий той гибридной войны, которую нам навязывает Россия", – заявил Олег Зонтов журналистам в Дарницком суде Киева.

Сам автор скандального поста Станислав Федорчук во время судебного разбирательства не смог назвать даже точную фамилию анонимного "ветерана АТО", который якобы сражался с кассиршей заведения с помощью куриных яиц. Заявив лишь, что место его прописки – это территория оккупированного Донбасса.

"Я информацию получил от своего близкого товарища. Который около полугода, как был демобилизован из рядов Вооруженных сил. У меня был опыт работы директором по маркетингу в разных компаниях. Я скажу, что если бы речь шла о компании, в которой я бы был сотрудником, или был ответственным за связи с общественностью, или за связи с клиентами, то эта ситуация вообще никогда бы не должна была стать публичной ", – рассказал журналистам Первого делового блогер Федорчук.

Представители АТБ в суде заявили, что история, описанная на странице Федочука в Facebook, была исключительно его персональной выдумкой. Для такого утверждения у истцов есть все документальные доказательства – и видео с камер наблюдения, и информация от полиции, и свидетельства очевидцев. Все отсуженные деньги за клевету представители торговой корпорации планируют передать на нужды ветеранов АТО, которые лечатся и проходят реабилитацию в областной клинической больнице имени Мечникова города Днепр.

"Вообще как такового конфликта у нас не произошло. У нас есть доказательства – видео соответствующие с камер видеозаписи. Потому что вообще никакой кассирши, никаких яиц, никаких "танков", никаких "Харьков – это Россия ", – вообще такого не было. Это – клевета. Как мы эти деньги отсудим, то мы передадим их в больницу имени Мечникова в Днепре, чтобы помочь бойцам АТО, которые там находятся на лечении ", – заявила журналистам Первого делового Ирина Галкина – истец по делу, представитель сети АТБ.

Во время судебного процесса присутствовали и ветераны АТО, которые пытались узнать фамилию своего анонимного "собрата", которого якобы оскорбила своими высказываниями и действиями неизвестная кассирша. Как рассказал журналистам ветеран АТО Сергей Лисовский, такая информация стала для него большой неожиданностью, ведь именно корпорация АТБ была одним из главных помощников и спонсоров украинской армии в тяжелые времена его возрождения с начала войны на Донбассе.

"Мы хотим защитить доброе имя сети АТБ, поскольку она помогала нам с самого начала войны. Надо было идти воевать, и перед боями надо было даже что-то есть. Есть, одеваться, нужны были тепловизоры. Все то, что было нужно для жизни подразделений, – чисто бытовое и военное снаряжение, – они нам помогали ", – рассказал ветеран АТО Сергей Лисовский.

Теги: Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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