Скандал с договорными матчами: чемпионат Украины может не досчитаться одного клуба
Донецкий "Олимпик" заявил, что действия председателя комитета по этике и честной игре Франческо Баранки ставят под угрозу существование клуба.
"Олимпик" направил другим клубам УПЛ письмо с претензиями в адрес председателя комитета по этике и честной игре Франческо Баранки, сообщает Tribuna.com.
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В нем клуб называет обвинения в свой адрес безосновательными. Дончан не устраивает, что аналитические выводы Баранки представлены на английском языке и непонятны по своему содержанию.
"Олимпик" считает, что решение КДК об отстранении клубных команд U-19 и U-21 вынесено с многочисленными нарушениями процедурных норм.
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Напомним, что глава Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины (ФФУ) Франческо Баранка прокомментировал критику решения Комитета об отстранении команд U-21 и U-19 "Олимпика" от участия в национальных соревнованиях в нынешнем и следующем сезонах.
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