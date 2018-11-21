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      Скандал с договорными матчами: чемпионат Украины может не досчитаться одного клуба

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      "Олимпик" в письме клубам УПЛ заявил, что его существование под угрозой
      "Олимпик" в письме клубам УПЛ заявил, что его существование под угрозой / ФК "Олимпик"

      Донецкий "Олимпик" заявил, что действия председателя комитета по этике и честной игре Франческо Баранки ставят под угрозу существование клуба.

      "Олимпик" направил другим клубам УПЛ письмо с претензиями в адрес председателя комитета по этике и честной игре Франческо Баранки, сообщает Tribuna.com.

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      В нем клуб называет обвинения в свой адрес безосновательными. Дончан не устраивает, что аналитические выводы Баранки представлены на английском языке и непонятны по своему содержанию.

      "Олимпик" считает, что решение КДК об отстранении клубных команд U-19 и U-21 вынесено с многочисленными нарушениями процедурных норм.

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      Напомним, что глава Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины (ФФУ) Франческо Баранка прокомментировал критику решения Комитета об отстранении команд U-21 и U-19 "Олимпика" от участия в национальных соревнованиях в нынешнем и следующем сезонах.

      Теги: УПЛ Футбол Спорт Скандал с договорными матчами в Украине ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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