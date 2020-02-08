Скандал с Дубилетом и что кроется за обысками на 1+1 – итоги программы "Голобородько"

Наверное, самым важным событием этой недели должно было стать голосования в парламенте за снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Однако неделя снова не отличилась прорывом в этой сфере. Зато запомнилась очередной волной скандалов.

"Перепис населення" від Дубілета

Перший сканадал тижня, як завжди, прийшов звідти, звідки ніхто не очікував. Пам'ятаєте "перепис населення", який провів міністр Дмитро Дубілет? Він викликав жваві дискусії і навіть супуречки.

Больше о скандале с Дубилетом – читайте здесь.

Горедослідники створили скандал навколо методики підрахунку кількості українців – і тицьнувши пальцем в небо, вивели так званий коефіцієнт Дубілета.

У підсумку, міністр Кабміну був вимушений дати екстренну прес-конференцію і ще раз пояснити, як вони вели підрахунки. Щоб розвіяти усі сумніви. Одним словом – скандал вдалося погасити.

Відео блогу "Голобородько" про скандал з Дубілетом:

Обшуки на "1+1"

Здавалося, вже нічого не може тепер відволікти народних обранців від прийняття важливого рішення щодо ринку землі. Аж раптом розгорівся інший сканадал, який з надлишком перекрив питання землі.

Больше об этом читайте здесь: Війна між Коломойським і Зеленським: якими можуть бути наслідки для України

Слідчі СБУ прийшли на обшук в редакцію "1+1". І не просто на канал, а саме туди, де працював раніше нарлеп і колишній журналіст "плюсів" Олескандр Дубінський.

Що це? Наступ на свободу слова, про який в один голос заговорили люди Коломойського та їх друзі? Чи розслідування незаконного прослуховування прем'єра?

Відео блогу "Голобородько" про обшуки на "1+1":

Чому не варто розкручувати тему про Нефьодова

На попередніх двох скандалах тиждень не зупинився. Деякі люди, які себе чомусь називають журналістами, відрили відео з відпочинку очільника митниці Максима Нефьодова.

К теме: А в чому скандал: Нефьодов прокоментував пранкеру Джокеру свій похід на порно-шоу

І посипались коментарі моралізаторів. Знаєте, обговорювати це відео, як і знімати таке, як на мене, – доволі цинічно. Саме тому, програму про цей з пальця висмоктаний скандал я знімати не став.

Нефьодов розважався на порно-шоу: відео 18+

А що ж з ринком землі?

А що ж з землею, спитаєте ви? Та нічого. Частина депутатів у раді влаштували черговий етап циркової вистави зі штовханиненою і блокуванням трибуни.

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Питання, яке справді важливе і доленосне для усієї країни – знову зависло. І коли воно буде вирішено – невідомо. Ймовірно, аж навесні. І це означає, що питання траншу від МВФ теж відкладається на весну.

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