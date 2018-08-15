Скандал с Хачериди: почему россиян снова допекли украинские символы в футболе

Еще не успела уйти в небытие ситуация со "Слава Украине" от хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича после победы над сборной России на Чемпионате мира 2018, как соседнюю страну снова "всколыхнули" украинские символы. И тоже в футболе. И тоже после итоговой победы.

На этот раз отличились сами украинцы, не перекладывая эту "почетную миссию" на иностранцев. Хотя вряд ли можно сказать, что это было спланировано. Вот только россияне увидели то, что хотели увидеть.

Однако такой поступок вызвал немалую волну возмущения у россиян. Присоединились все – журналисты, политики. Обещали даже жаловаться в УЕФА. И в УЕФА самом деле открыли дисциплинарное производство после этого матча. Но не такое, какое бы хотелось россиянам. А именно против них.

А была ли провокация?

Главный вопрос в этой всей ситуации – а имела ли место провокация? Действительно Хачериди решил "потроллить" россиян после матча? Честно – вряд ли. Игрок начинал матч на скамейке запасных. Щитки, которые он показал фанатам, как впоследствии оказалось, он носит всегда. Да и не он один. Его партнер по команде бразилец Лео Лягушка признался, что на его щитках тоже изображен флаг Бразилии. Так что, там тоже имеет место провокация? У россиян такая реакция только на украинцев, у них есть и другие "дружественные и братские страны", символы которых вызывают столько негатива?

Поэтому здесь стоит говорить, что это русские прибегли к провокации против Украины. Они пытаются сделать все, что связано с Украиной, вне закона в футболе. Даже если это цвета нашего флага.

Вся эта ситуация осталась бы, пожалуй, без внимания, если бы "Спартак" в итоге выиграл этот матч и прошел ПАОК в квалификации Лиги чемпионов. Но команда потерпела унизительное поражение в Греции, а дома не смогла победить, играя этот матч в меньшинстве. За всю игру в Москве ее игроки не нанесли ни одного удара по воротам ПАОКа. Вот этот негатив от унизительного поражения и перенесли на украинского футболиста.

Как россиян оштрафовали за футболку с Путиным

Немало возмущения у россиян ситуация с Хачериди вызвала из-за того, что их футболиста в свое время таки оштрафовали на 5 тысяч евро. Хотя могли и дисквалифицировать. Речь идет об игроке московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. В 2016 году в России было обострение отношений с Турцией. И Тарасов на матч против "Фенербахче" в Турции решил надеть футболку с Путиным и надписью "Самый вежливый президент".

Тарасов в футболке с Путиным

УЕФА рассматривало этот вопрос. И здесь, в отличие от случая с Хачериди, на самом деле было нарушение правила 4 "Экипировка игроков" правил игры " и статьи 4 регламента турнира. В правилах, в частности, говорится, что "экипировка не должно иметь никаких политических, религиозных или персональных лозунгов, заявлений или изображений". В отличие от украинского флага, изображение Путина – чистой воды политическое изображение.

Апеллировали россияне и к недавнему инциденту на Чемпионате мира. В матче сборных Швейцарии против Сербии, двое швейцарцев Шакири и Джака после игры были оштрафованы за "политического орла" – символа Косово, который получил независимость от Сербии. Игроки заплатили по 10 тысяч евро. Сами же игроки имеют косовские корни.

Джака и его "политический орел" ценой в 10 тысяч евро

Пикантная "русская" деталь

Имя этой "детали" – Иван Саввиди. Это президент ПАОК. Украинские поклонники футбола могли о нем слышать в марте 2018 года. Тогда 11 марта он выбежал на поле матча против АЕК, когда судья не засчитал гол ПАОК на последней минуте матча. Выбежал не просто так. А с охранниками и с пистолетом за поясом. Закончилось то, что впоследствии ПАОК засчитали гол и победу (АЕК отказался от переигровки из-за опасения за здоровье футболистов и фанатов). Но после этого матча чемпионат Греции пришлось приостановить на неопределенный срок. Возобновили матчи только через три недели, 31 марта. Самого же Савидди отстранили от футбола на три года.

Так вот, Иван Савидди – российский миллионер. А также бывший депутат российской Госдумы. И да, он владеет клубом, где выступает двое украинцев (кроме Евгения Хачериди, за команду из Салоник выступает Евгений Шахов). Поэтому именно россиянин платит зарплату украинцу, который прибегнул к "провокации в России".

А как бы отреагировали в Украине?

Откровенно, если бы российский футболист сделал бы такое же после победы над "Динамо", у нас была бы аналогичная реакция. И это нормально. Вот только происхождение нашего неприятия России вполне понятно – эта страна развязала войну против нашего государства, захватила часть территории. На ее руках кровь украинцев. И мы не говорим про "братские народы". Откровенно – это сейчас враг.

Зато у россиян стойкое неприятие всего, что касается Украины, которое они пытаются прикрыть за словами о "братских и дружественных странах". И сами же сразу признаются, что между странами "напряженные отношения". О причинах такого "напряжения" почему-то не говорят.

Чем закончится история с Хачериди?

Ничем. УЕФА не будет это рассматривать. А за несколько дней винфопространстве появится новый "скандал", и "патриотические щитки Хачериди" займут свое почетное место в истории.

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