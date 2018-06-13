Скандал с "Интером": Нацдружины "взялись" за телеканал из-за транслюции ЧМ-2018 в России

Активисты "Национальных дружин" провели акцию у здания офиса скандального телеканала "Интер", который не поддержал всеукраинский бойкот и будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Об этом говорится на официальной странице "Национальных жен" в Facebook.

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Акция оказалась короткой, но удачной. Напомнили всем, что Интер – это пророссийский канал, который систематически занимается российской пропагандой. Трансляция Чемпионата мира по футболу в РФ – еще одна попытка распространить идеи "русского мира" среди украинцев,

– отметили активисты.

Отмечается, что представители организации окружили здание телеканала "Интер", и расклеили на окнах и дверях здания плакаты, призывающие к бойкоту чемпионата, который проходит в стране-агрессору.

Как отметили в "Нацдружинах", они требуют отменить трансляцию программ и репортажей, связанных с проведением футбольного мундиаля.

"Не смотри ЧМ-2018 – нет футболу на крови! Мы еще вернемся. #ИнтерБудеНаш", – подытожили они.

Напомним, 7 июня депутатам Верховной Рады не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

Чемпионат мира по футболу 2018 года

продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Состоится 64 матча. Финал ЧМ-2018, как и матчи открытия сыграют на стадионе "Лужники" в Москве.